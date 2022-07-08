Türkiye Gazetesi

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray bu kapsamanda ilk olarak Abdülkerim Bardakcı'yı daha sonra da Kazımcan Karataş'ı kadrosuna kattı. Öncelliklerinin orta saha olduğunu belirtilen sarı-kırmızılılar bu yönde de çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Galatasaray, orta saha bölgesi için Porto'da forma giyen Portekizli futbolcu Sergio Oliveira'nın transferi konusunda kulübü ile anlaşma sağladı. 30 yaşındaki futbolcu imza için İstanbul'a geldi.



Sergio Oliveira kariyerinde Porto dışında, Beira-Mar, Mechelen, Paços Ferreira, Nantes, PAOK ve Roma'da forma giydi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Roma'da geçiren Portekizli futbolcu, 22 resmi karşılaşmada görev aldı ve 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Oliveira, Roma ile ayrıca geçtiğimiz sezon ilk defa düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon oldu.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Idrissa Gueye, Umut Bozok, Seferovic, William Carvaljo, Joao Pedro... Şu ana kadar yalnızca 2 transfer açıklayan Galatasaray'da taraftarlar orta saha sorununu çözecek isimleri bekliyor. Paris Saint-Germain'in Senegalli yıldızı Idrissa Gueye ile yönetici Erden Timur bugün Fransa'da yüz yüze görüştü. Sarı-Kırmızılılar yeni transferi Sergio Oliveira'nın yanına Gueye'yi koymak istiyor. 32 yaşındaki futbolcunun yıllık ücreti yüksek, pazarlıklar sürüyor..

Galatasaray transferde atağa kalktı Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur Avrupa turundan eli boş dönmeyecek. Sergio Oliveira’da işlem tamam, sırada Carvalho ve Umut Bozok var. Menajerler Alexander Sörloth’u da önerdi...