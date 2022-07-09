Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş taraftarı üst üste patlayan transfer bombalarıyla kendilerinden geçerken siyah beyazlı yönetim durmamakta kararlı. Gedson Fernandes, Romain Saiss, Cenk Tosun, Wout Weghorts, Jackson Muleka ve son olarak Emrecan Uzunhan’ı renklerine bağlayan Beşiktaş, şimdiden son yılların en güçlü kadrosuna sahip durumda. Üstelik kadroya en az üç transfer daha yapılması planlanıyor. Teknik direktör Valerien Ismael’in önceliği forvet arkasında ve kanatlarda da görev yapabilecek bir oyuncu.

WEGHORST FARKI

Young Boys’tan gelen olumsuz cevaba rağmen Christian Fassnacht için tekrar harekete geçildi. Özellikle Wout Weghorst transferi sebebiyle yıldız oyuncunun Kartal’a daha sıcak baktığı öğrenildi. Öte yandan hücum hattı için yapılan transferlere en çok sevinen isim Rachid Ghezzal oldu. Geçen sezon birçok gol pası boşa giden Faslı oyuncu, Weghorst, Cenk Tosun ve Muleka’nın gelişiyle Beşiktaş’taki ilk sezonundaki gibi asist kralı olmanın hesaplarına başlamış durumda.

Jackson Muleka, Beşiktaş'a imzayı attı Beşiktaş, Demokratik Kongolu futbolcu Jackson Muleka ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.