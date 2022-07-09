Türkiye Gazetesi

ÖMER FARUK ÜNAL | ANALİZ

Mehmet Büyükekşi’nin göreve gelmesinden 22 gün sonra MHK Başkanı ve üyeleri de belli oldu! Servet Yardımcı’nın atadığı MHK Başkanı Sabri Çelik yeniden başkan seçildi. Peki, gelişmeler nasıl oldu, anlatalım... Büyükekşi, seçilmeden önce İzmir’de Oğuz Sarvan ile bir araya geldi. Görüşmede Mehmet Sepil de vardı. Saatleri aşan bir görüşme oldu. Büyükekşi seçildikten sonra da Ufuk Özerten’i İstanbul’a davet etti. Baş başa iki saat görüştüler. Prensipte ve isimlerde anlaşmışlardı.

İBRE ÇELİK'E DÖNDÜ

Bu iki görüşmeden sonra Sabri Çelik’te karar kılındı. Hatta geçtiğimiz çarşamba günü de Murat Ilgaz’ın başkan olma fikri benimsenmişti. Büyükekşi bunu bazı çevrelere ima etti. Sabri Çelik önceki kurulundan sadece Murat Ilgaz’ı aldı, yedi kişiyi sildi. Muhittin Boşat, Erol Ersoy, Orhan Erdemir, İsmet Arzuman, Hikmet Öksüzoğlu, Dursun Cumali Sucu, İbrahim Çınar. Büyükekşi, Sabri Çelik’ten isimlerin hepsinin yeni olmasını istedi. Muhittin Boşat, bu yüzden liste dışı kaldı.

BAZILARI İNANDIRICI DEĞİL

TFF; kararları ve MHK’yı aynı anda açıkladı. Bu kararları MHK açıklasa daha doğru olurdu. Açıklanan dokuz maddede doğru olanlar olduğu gibi hiçbir değeri ve inandırıcılığı olmayan maddeler de var.

1) Klasmanlara Dünya Kupası için verilecek araya kadar dokunulmayacak. Bu çok doğru. Ancak VAR kadrosu hariç tutulacak. VAR ve hakem kadrosu istisna olabilir.

2) Yabancı hakem için Avrupa’nın önemli ligleriyle değişim programına karar verilmiş. Elit ve 1. kategori hakemlerimiz bu kapsamda değişim için düşünülüyor. Bu da pratikte pek mümkün değil. İspanya, Almanya sana hakem gönderir mi? Bunun maliyetini hesap eden oldu mu? 8 Mart’ı yaşamış bir Türk hakemliğine herkes mesafeli duracaktır.

3) Yabancı VAR getirilecekmiş. Yabancı VAR ile anlaşacak İngilizce bilen kaç hakeminiz var?

HANİ 'BÖLGECİLİK' YOKTU?

Sayın Büyükekşi, belli prensipler koyduğunu söylüyor. Özellikle bölgecilik yapanlardan şikâyetçiydi. Liyakat, akademisyen, kitabı olan vs. tercih edilecek dedi. Kurula Gaziantep’ten ismi hiç bilinmeyen bir kadın üyenin, Aynur Aysun Akar’ın alınması eleştiri konusu olacaktır. Gaziantepli kadın üyenin 8 Mart’ı eğlence ile kutlaması da hakemler arasındaki barışa zarar vermiştir.

KOÇ ÇALIŞANI ÜYE VAR

Sayın Ali Koç’un asla haberi yoktur, yeni MHK’da Koç Grubu’nda çalışan biri var. Bülent Gökçü, OTOKOÇ BİRMOT çalışanı. Galiba bu durum atlandı. Spekülasyon konusu olacaktır..

TAYİNLER ÖZGÜR MÜ?

Sayın Sabri Çelik ve Sayın Murat Ilgaz, tayinlerde özgür müsünüz?

Servet Yardımcı’ya verdiğiniz gibi bir garanti verdiniz mi?

Bizi uğraştırmayın, ligi beklemeyelim...

Kimse kimseyi kandırmasın...

8 Mart’ın neresindesiniz?

BEŞ YILDIR ZAM YOK

Sayın Büyükekşi haberiniz var mı, hakemler 2017’den bu yana aynı ücreti alıyor. Dünyada beş yıldır ücreti değişmeyen tek şey Türkiye’de hakemlerin aldığı maaşlardır. 2017’de asgari ücret 1.404 TL idi, avro da 4,1 lira civarındaydı...

YENİ MHK'YI TANIYALIM

> SABRİ ÇELİK: 1997 yılından bu yana üç defa üye olarak dördüncü defa da başkan olarak MHK’da. Toplamda 10 yıla yakın bir süre hakem yöneticisi...

> MURAT ILGAZ: Emekli subay. UEFA gözlemcisi. Avrupa Şampiyonası ve Şampiyonlar Ligi’nde çok sayıda maçta gözlemcilik yaptı. VAR’ın yapılanması ve eğitiminde çalıştı. İyi derecede İngilizce biliyor. Beşinci defa kurul üyesi oldu.

> AYNUR AKSUN AKAR: Gaziantep İl Hakem Kurulu Başkanı. Çok kısa bir süre hakemlik yaptı. Bir yıl FIFA’da kaldı. İsmi ilk 50 kadın hakem arasında akla gelmezdi.

> BAKİ TUNCAY AKKIN: Uzun yıllar Süper Lig’de bayrak salladı. FIFA kokartlıydı. Çok sayıda derbide görev aldı. Bölgesi İzmir.

> AHMET İBANOĞLU: Eski Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü. Kemal Dinçer GTK’sında vardı. 8 Mart’ta dışarıda bırakılmıştı. Hakem camiasında saygın bir ismi vardır.

> AYTEKİN DURMAZ: “8 Mart hakem operasyonunun” yılmaz bir savunucusu idi. İlk defa MHK üyesi oldu. Bölgesi Balıkesir.

> SÜRHAT MÜNİROĞLU: Prof. Dr. eski FIFA yardımcı hakemi. Bölgesi Ankara.

> İSMAİL KÖSE: FIFA kokartlı. Bölgesi Trabzon.

> BÜLENT GÖKÇÜ: FIFA kokartlı. Bölgesi İstanbul.

İŞTE YENİ KARARLAR

> Yeni nesil, yapay zekâ atama sistemine geçilecek.

> Saha hakemleri ile VAR hakemleri birbirinden ayrılacak.

> Özel gözlemci odası oluşturulacak, artık iki gözlemci olacak.

> Dünya Kupası arasına kadar mevcut isimlerle devam edilecek.

> Uluslararası tecrübesi olan yabancı bir hakem eğitmeni gelecek.

> VAR sertifikasına sahip yabancı hakemlerden faydalanılacak.

> UEFA ile koordineli hakem değişim programı başlatılacak

Çebi'den MHK'ya erken uyarı: Eskiler gitsin, yeniler gelsin Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gelecek sezon planlaması ve transfer gündemi hakkında açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlıların patronu gündemine hakemleri eklemeyi de ihmal etmedi.

Sabri Çelik 4. kez Merkez Hakem Kurulu Başkanı seçildi... Yeni MHK belli oldu Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak Sabri Çelik'i seçti