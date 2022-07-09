Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray dış transferdeki ilk hamlesini Sergio Oliveira ile yaptı. Sarı kırmızılıların 3 milyon avro bonservisle Porto’dan renklerine kattığı yıldızın transferi Avrupa geniş yankı uyandırdı. Türkiye’den Fenerbahçe’nin de kadrosuna katmak için Portekiz ekibiyle temasa geçmiş ancak 12 milyon avroluk rakam sonrası sarı lacivertliler için bu defter açılmadan kapanmıştı. Geçtiğimiz sezonu Roma’da kiralık geçiren 30 yaşındaki yıldız ismin Mourinho da takımda kalmasını istiyordu. Yüksek bonservis isteğinde kilidi açan Erden Timur bir kaç saatlik pazarlık sonrası yıldız oyuncuyu Galatasaray’a geçirmeyi başardı.

SELÇUK İNAN ETKİSİ

Kariyerinde Porto ve Roma gibi üst düzey takımlar olan Sergio Oliveira’nın detaylı analizlerinden çıkan sonuç ise parçalı formayla başarıdan başarıya koşan Selçuk İnan’a benzeyen birçok hususun olması. Farklı oyun planlarında kendisine biçilen görevi layıkıyla yerine getiren 30 yaşındaki yıldızın en belirgin özelliği ise hem defansı toparlayabilmesi hem de skora katkı verebilmesi. Porto’da merkezde daha çok oyun kurucu olarak oynayan Portekizli isim skora verdiği üst düzey katkıyla adını duyurdu. Roma’da ise daha çok toparlayıcı rolünü benimseyen Oliveira, Serie A’da yaptığı defansif katkıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

4 YILDA 240 MİLYON!

Porto’dan 3 milyon avro bonservis bedeli karşılığında alınan Sergio Oliveria Galatasaray ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere dört yıllık sözleşme imzalayacak. Portekizli yıldız sarı kırmızılılardan yıllık 2,7 milyon avro kazanacak. Galatasaray’ın kasasından bu transfer için dört yılda yaklaşık 240 milyon lira çıkacak.

MUSTAFA'NIN TAPUSU ALINDI

ransferin hareketli takımı Galatasaray, 1,5 sezondur kiralık olarak oynattığı Mustafa Muhammed’in bonservisini aldı. Sarı kırmızılı kulüp, Mısır'ın Zamalek Kulübü'ne 24 yaşındaki golcü için 4 milyon dolarlık ödeme yaptı. Mustafa, Galatasaray forması altında 58 maçta 17 gol atmıştı.

PEDRO'YA MENAJER FRENİ

Galatasaray’ın Joao Pedro transferine oyuncunun menajeri taş koydu. Sarı kırmızılılar Cagliari ile yaptığı sıkı pazarlıklar sonrası bonservisini 7 milyon avrodan, 4 milyon avroya kadar indirmeyi başardı. Brezilyalı yıldızla da yıllık 2,2 milyon avro için el sıkışıldı. İmza aşamasına gelindiğinde golcü oyuncunun menajeri 700 bin avroluk komisyonu bir anda 2 milyon avroya çıkarınca Cimbom görüşmeleri durdurdu. Pedro menajerini razı ederse transfer gerçekleşecek.

Sergio Oliveira, Galatasaray içi İstanbul'a geldi Porto'da forma giyen Portekizli futbolcu Sergio Oliveira, Galatasaray için İstanbul'a geldi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Idrissa Gueye, Umut Bozok, Seferovic, William Carvaljo, Joao Pedro... Şu ana kadar yalnızca 2 transfer açıklayan Galatasaray'da taraftarlar orta saha sorununu çözecek isimleri bekliyor. Paris Saint-Germain'in Senegalli yıldızı Idrissa Gueye ile yönetici Erden Timur bugün Fransa'da yüz yüze görüştü. Sarı-Kırmızılılar yeni transferi Sergio Oliveira'nın yanına Gueye'yi koymak istiyor. 32 yaşındaki futbolcunun yıllık ücreti yüksek, pazarlıklar sürüyor..