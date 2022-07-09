Türkiye Gazetesi

Teniste nefesler tutuldu, gözler Wimbledon finaline çevrildi... Sezonun 3. Grand Slam turnuvası olan Wimledon, tenisin en prestijli organizasyonu kabul ediliyor. Londra'nın en sahipliğindeki turnuvada bu yıl tek erkekler finali Novak Djokovic ile Nick Kyrgios arasında oynanacak.

WİMLEDON FİNALİ HANGİ KANALDA?

Novak Djokovic - Nick Kyrgios finali milyonları ekran başına kilitleyecek. Wimbledon tenis turnuvası bu yıl TRT Spor ve S Sport ile S Sport Plus, S Sport Plus 2 kanallarında yayınlandı. Yarın TSİ 16.00'da başlayacak Novak Djokovic - Nick Kyrgios finali, TRT Spor ve S Sport'ta naklen yayınlanacak.

Elena Rybakina - Ons Jabeur Wimbledon finali ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Tenisin en prestijli turnuvası Wimbledon'da gözler tek kadınlar finaline çevrildi... Elena Rybakina - Ons Jabeur Wimbledon finali ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Kariyerlerinde ilk kez Grand Slam yarı finali oynayan Elena Rybakina ve Ons Jabeur adlarını finale yazdırmayı başardı. Bu yılki sürpriz şampiyonun kim olacağı merak ediliyor.

DJOKOVİC'İN KAÇ WİMBLEDON ŞAMPİYONLUĞU VAR?

Sırp raket Novak Djokovic'in kariyerinden sonuncusu geçen sene olmak üzere 6 kez Wimbledon şampiyonluğu var. "Nole" lakaplı tenisçi kariyerinde 32 kez Grand Slam finali oynadı.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Cameron Norrie'yi 3-1 mağlup eden Novak Djokovic finale yükseldi.

NİCK KYRGİOS İLK PEŞİNDE

2 saat 34 dakika süren maçta ilk seti 6-2 kaybeden Djokovic, sonraki setleri 6-3, 6-2 ve 6-4 alarak turnuvada adını 8. kez finale yazdırdı.

Kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Sırp raket, tek erkekler finalinde dünya 40 numarası Avustralyalı Nick Kyrgios ile karşılaşacak.

Grand slam turnuvalarında 32. kez final bileti alan Djokovic, bu alanda İsviçreli Roger Federer (31) ve İspanyol Rafael Nadal'ı (30) geride bırakarak zirveye yerleşti.

Wimbledon'da son mağlubiyetini 2017'de alan 35 yaşındaki Djokovic, kariyerinde ilk kez grand slam finali oynayacak 27 yaşındaki Kyrgios ile daha önce iki kez maç yaptı. İkisi de 2017 yılında sert kortta oynanan karşılaşmalardan Avustralyalı tenisçi 2-0'lık galibiyetlerle ayrıldı.