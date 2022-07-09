Türkiye Gazetesi

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, yarın Fenerbahçe ile Sakarya’da saat 20.30’da hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Başkan Yardımcısı Tan Kesler, Teknik Direktör Shota Arveladze ve yeni transfer Ozan Turan, İstanbul’da bir otelde düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Acun Ilıcalı "Fenerbahçe başkanlığı düşünüyor musunuz?" sorusuna net cevap verdi İngiltere Championship ekiplerinden Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Antalyaspor’dan Doğukan Sinik’in transferinde son aşamaya geldiklerini, bunun dışında birkaç oyuncuyla daha görüşmelerin sürdüğünü söyledi. "İlerleyen yıllarda Fenerbahçe başkanlığı düşünüyor musunuz?" sorusuna Ilıcalı net bir cevap verdi.

"PREMİER LEAGUE'E YÜKSELECEĞİZ"

Acun Ilıcalı’ya kendisine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür eden Ozan Tufan, “Kısa bir görüşme oldu. Hayallerimizin bir parçası olmak ister misin dedi. Ben de olmak istedim. Sonra hoca ile konuştum. Hocanın beklentilerini karşılayabileceğimi, hala heyecanlı olduğumu söyledim. Premier Lig yolunda başarabileceğimizi söyledim. Premier Lig’de kısa bir süre de olsa oynadım. Takımı oraya çıkarmak için elimden geleni fazlasını yapma ümidiyle transfer oldum. Başarabileceğimize inanıyorum. Kendi oyun gücüme güveniyorum. Kafam sahanın içinde olduğu zaman daha iyi oynayabilen bir oyuncuyum. Bu Fenerbahçe dönemim de çok zor oldu. Hem taraftar hem kulüp açısında yoğun bir dönem geçirdim 7 yıl. Şimdi yeni bir serüven. Dilerim takımımızı, ülkemizi en iyi şekilde temsil ederim” cümlelerine yer verdi.

Fenerbahçe’de son dönemde yaşadıklarından dolayı kırgınlıkları olduğunu da vurgulayan Ozan, “Hak etmediklerim var. Benim yaşamadığım bir sorun bana lanse edildi. O yüzden kırgınlıklarım var” dedi.

Hull City Başkan Yardımcısı Tan Kesler de Başkan Acun Ilıcalı’ya destek olmak için her şeyi yaptığını ve kulüpte olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Acun Ilıcalı: Ozan Tufan için 3 milyon Euro bonservis bedeli ödedik Fenerbahçe'den İngiltere Championship ekibi Hull City'ye transfer olan Ozan Tufan, Sarı-Lacivertliler 3 milyon euro kazandırdı. Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı, 28 yaşındaki orta saha için ödedikleri bonservisi ilk ağızdan açıkladı...

Hull City Ozan Tufan transferini resmen açıkladı... Videoda Beşiktaş'a attığı füze de var! Hull City ve Fenerbahçe, Ozan Tufan transferini aynı anda açıkladı... Sarı-Lacivertliler'den yapılan açıklamada "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ozan Tufan İngiltere’nin Hull City takımına transfer olmuştur. Ozan’a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" dendi. Acun Ilıcalı'nın takımı ise hazırladığı tanıtım videosunda Ozan Tufan'ın Beşiktaş'a attığı füzeye de yer verdi.