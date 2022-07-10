Türkiye Gazetesi

Galatasaray, transferde rakiplerinin elinden oyuncuları teker teker almaya başladı. İlk olarak Abdülkerim Bardakçı’yı Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan önce renklerine bağlayan sarı kırmızılılar şimdi de Fenerbahçe’nin yakından ilgilendiği Porto’nun yıldızı Sergio Oliveira’ya 4 yıllık imzayı attırdı. Sözleşme imzaladıktan sonra müzeyi ve stadı gezen Oliveira, parçalıyı üzerine geçirip poz verdi. Telefonla görüntülü konuşma şeklindeki mizansenin sebebi ise Jorge Jesus'un Sergio Oliveira'yı telefonla ikna etmeye çalışması. Oliveira, tecrübeli hocaya cevabını bu şekilde vermiş oldu.

2,75 MİLYON EURO ALACAK

30 yaşındaki yıldız oyuncu, "Galatasaray, 'Avrupa'nın Fatihi' olarak anılıyor. Galatasaray'a ait olduğu yere gitmesi için yardımcı olacağım. Kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim. Eminim ki şampiyonlukları elde edeceğiz. Galatasaray'ın bir parçası olacağım için çok mutlu ve onurlu hissediyorum. İnanılmaz bir taraftar var. Bu stadyumun sıcaklığını hissetmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı. Galatasaray, Oliveira için Porto’ya 3 milyon avro bonservis bedeli, oyuncuya da yıllık 2,75 milyon avro ödeyecek.

HİÇ KARŞILAŞMADILAR

Fenerbahçe’nin gündemindeydi, Galatasaray aldı. Haberlerde Jesus’un eski öğrencisini elinden kaçırdığı yorumları yapıldı. Ancak Sergio Oliveira’nın kariyerinde Jorge Jesus’la hiç çalışmamış olması dikkat çekiyor. Portekiz’de birçok teknik adamın tedrisatından geçen Oliveira, Jesus’la aynı takımlarda bir araya hiç gelmedi..

AKGÜN: KAPTAN OLMAK İSTİYORUM

Geçen sezon kiralık olarak Adana Demirspor’da forma giyen ve ortaya koyduğu performansla sarı kırmızılı takıma geri dönen Yunus Akgün, kulübün dergisine bir röportaj verdi. Takımda kalıcı olmak istediğini söyleyen Yunus “Yuvama döndüm. Uzun vadede Galatasaray’ın kaptanlığına kadar yükselmek istiyorum. Tabii bunun için sahada örnek olmak lazım. Arda Turan’dan kaptanlık anlamında çok şey öğrendim” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Sergio Oliveira'yı resmen renklerine kattı Galatasaray Kulübü, Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira ile 4 yıllık anlaşmanın sağlandığını açıkladı.

Sergio Oliveira, Galatasaray içi İstanbul'a geldi Porto'da forma giyen Portekizli futbolcu Sergio Oliveira, Galatasaray için İstanbul'a geldi.