Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe yeni ön liberosuna kavuşuyor. Jorge Jesus’un ısrarla istediği Willian Arao’yu bitirmek için Rio’ya giden sarı lacivertliler, Brezilya ekibiyle anlaşmayı sağladı. Daha önce yapılan ilk görüşmede Flamengo, 3 milyon avroluk bonservis bedelinin üç taksitte ödenmesine karşı çıkmıştı. Sergio Oliveira ve William Carvalho transferlerinde hayal kırıklığına uğrayan sarı lacivertliler, Jesus’un isteğiyle Arao’yu bitirmek için masaya oturdu. Flamengo ile yapılan pazarlıklarda 3 milyon avronun 2 milyon avrosu peşin, 1 milyon avrosu da 2023’te ödenecek şekilde el sıkışıldı ve transfere nokta koyuldu.

UEFA’YA LİSTE VERİLECEK

Brezilya basınından Globe Esporte “Fenerbahçe Arao için Flamengo’ya ültimatom verdi” başlığıyla verdiği haberde oyuncunun Şampiyonlar Ligi ön elemesi için 14 Temmuz’a kadar UEFA kaydının yapılması ve sağlık kontrollerinin tamamlanması için acele edildiğini belirtti. Flamengo, Brezilya Kupası’nda 13 Temmuz’da (Türkiye’de 14 Temmuz sabaha karşı) oynanacak Atletico Mineiro maçında Arao’yu da kadroya almayı planlıyordu. Ancak oyuncunun maçta yer almayacağı, Brezilya’da atılacak imzaların ardından en geç cuma günü de İstanbul’a gitmesinin planlandığı ifade edildi.

DINAMO KIEV MAÇINDA SAHADA

Fenerbahçe, 20 Temmuz’da Dinamo Kiev ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında Willian Arao’nun sahada olmasını istiyor. Hafta sonuna kadar Türkiye’ye gelmesi planlanan tecrübeli oyuncu Dinamo Kiev maçına yetiştirilecek. 2+1 yıllık imza atacak olan Arao, Fenerbahçe’den yıllık 1,3 milyon avro kazanacak.

KİM GİDERSE SEMEDO GELECEK

Fenerbahçe, Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-jae’yi elinde tutmak için çalışıyor. Ancak gelen teklifler de yıldız futbolcunun kafasını karıştırıyor. 15 milyon avro civarında teklif gelirse oyuncunun gidişine izin verilecek. Eğer Kim takımdan ayrılırsa da yerine Olimpiakos’ta oynayan Ruben Semedo alınacak.

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