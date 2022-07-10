Türkiye Gazetesi

ŞÜKRÜ GÜLESİN KİMDİR?

Beşiktaş formasını 1940-44 ve 1945-50 yılları arasında giyen Şükrü Gülesin, döneminin en iyi golcülerinden biriydi. 14 Eylül 1922 İstanbul doğumlu Gülesin, 1950 yılında İtalya'ya transfer olmuş ve 3 sezon üst üste Palermo, Lazio ve yeniden Palermo formaları giymişti.

Derbilerde Galatasaray'a 13 gol, Fenerbahçe'ye ise 9 gol atma başarısını gösterdi. Üstün futbol yeteneğinin yanı sıra kornerden attığı goller ile ün kazandı.

Şükrü Gülesin bu macerası ile yurt dışında oynayan ilk Türk futbolculardan biri olmakla beraber, İtalya'da oynayan ilk Türk futbolcu olmuştur.

İTALYA DÖNÜŞÜ GALATASARAY'A TRANSFER OLDU

Türkiye'ye dönünce Galatasaray'a transfer oldu. Ancak pek forma şansı bulamayan Gülesin, futbolu bıraktı. Jübile yapmadan futbolu bıraktığı için rahatsız olan Beşiktaş başkanı ve Gülesin'in eski takım arkadaşı Hakkı Yeten, Gülesin'in eski takımı Lazio ile 27 Ekim 1965'te bir jübile maçı ayarladı.

Şükrü Gülesin, 10 Temmuz 1977 günü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Cenazesi Emirgan Mezarlığına defnedilmiştir.

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