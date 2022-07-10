TRABZONSPOR - SİVASSPOR SÜPER KUPA BİLET FİYATLARI
2021-2022 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor ile Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, 30 Temmuz Cumartesi saat 20.45'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmanın biletleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yarın satışa sunulacak.
Süper Kupa 2022 maçı ne zaman oynanacak? TFF maçın tarihini duyurdu Trabzonspor ile Sivasspor arasındaki Süper Kupa maçı, 30 Temmuz Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Biletler www.passo.com.tr adresinden ve Passolig gişelerinden satışa çıkacak.
Sivasspor taraftarlarının Ziraat Türkiye Kupası finalinde olduğu gibi Batı ve Güney Tribünde yer alacağı açıklandı.
Kırmızı-beyazlı takıma ayrılan yerin bilet fiyatları ise şöyle:
Batı Tribün: 150 TL
Güney Tribün: 75 TL
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