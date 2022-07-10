Türkiye Gazetesi

Dinamo Kiev maçı hazırlıklarına Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe, hazırlık maçında Hull City ile karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda 20 Temmuz’da Dinamo Kiev ile ilk maçta deplasmanda karşılaşacak Sarı-Lacivertliler, bu önemli mücadele öncesi son hazırlık sınavını Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibine karşı verecek.

FENERBAHÇE - HULL CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına düzenlenecek özel karşılaşma, Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynanacak. Fenerbahçe- Hull City hazırlık maçı bu akşam saat 20.30’da başlayacak ve TV8’den şifresiz olarak naklen yayınlanacak.

Acun Ilıcalı "Fenerbahçe başkanlığı düşünüyor musunuz?" sorusuna net cevap verdi İngiltere Championship ekiplerinden Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Antalyaspor’dan Doğukan Sinik’in transferinde son aşamaya geldiklerini, bunun dışında birkaç oyuncuyla daha görüşmelerin sürdüğünü söyledi. "İlerleyen yıllarda Fenerbahçe başkanlığı düşünüyor musunuz?" sorusuna Ilıcalı net bir cevap verdi.

Sakatlığı bulunan Nazım Sangare’nin yanı sıra sakatlıktan yeni çıkan Mert Hakan Yandaş ve Luiz Gustavo’nun ayrıca MR’ları temiz çıkan Emre Mor ile Osayi Samuel mücadelede forma giyemeyecek. Serdar Aziz ve Crespo’nun ise kadroda yer alacağı bildirildi. Kanarya, bugün Sakarya’ya gidecek ve maçın ardından İstanbul’a dönüş yapacak.

FENERBAHÇE - HULL CITY BİLET FİYATLARI

Fenerbahçe - Hull City maçını Sakarya Atatürk Stadyumu’nda izlemek isteyen taraftarlar için bilgilendirme yapıldı. Buna göre maçın biletleri passo.com.tr adresinden satılıyor. Bilet Fiyatları 75 TL'den başlıyor.

VIP Fiyat: ₺420,00

BATI ALT Fiyat: ₺300,00

DOĞU ALT Fiyat: ₺240,00

BATI ÜST Fiyat: ₺150,00

DOĞU ÜST Fiyat: ₺150,00

KUZEY KALE ARKASI Fiyat: ₺75,00

GÜNEY KALE ARKASI Fiyat: ₺75,00

Ozan Tufan'dan Fenerbahçe sözleri... "Hak etmediklerim var, kırgınım" Fenerbahçe'ye 3 milyon euro bonservis kazandırarak Hull City'ye transfer olan Ozan Tufan, “Hak etmediklerim var. Benim yaşamadığım bir sorun bana lanse edildi. O yüzden kırgınlıklarım var” dedi. 29 yaşındaki futbolcu geçen sezon kadro dışı bırakılmıştı.

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