Türkiye Gazetesi

Wimbledon'da tek erkekler finali Novak Djokovic ile Nick Kyrgios arasında oynanacak. Wimbledon'da son mağlubiyetini 2017'de alan 35 yaşındaki Djokovic, kariyerinde ilk kez grand slam finali oynayacak 27 yaşındaki rakibi karşısında 21 Grand Slam zaferini yaşamak istiyor.

Sırp raket Novak Djokovic'in kariyerinden sonuncusu geçen sene olmak üzere 6 kez Wimbledon şampiyonluğu var. "Nole" lakaplı tenisçi kariyerinde 32 kez Grand Slam finali oynadı.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Cameron Norrie'yi 3-1 mağlup eden Novak Djokovic finale yükseldi.

Novak Djokovic - Nick Kyrgios Wimbledon finali ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Wimbledon'da tek erkekler finali Novak Djokovic ile Nick Kyrgios arasında oynanacak. Wimbledon'da son mağlubiyetini 2017'de alan 35 yaşındaki Djokovic, kariyerinde ilk kez grand slam finali oynayacak 27 yaşındaki rakibi karşısında 21 Grand Slam zaferini yaşamak istiyor. Peki Novak Djokovic - Nick Kyrgios Wimbledon finali ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Elena Rybakina Wimbledon şampiyonu oldu! Grand Slam kazanan ilk Kazak tenisçi... Tenisin en prestijli turnuvası Wimbledon'da şampiyon Elena Rybakina oldu. Kariyerlerinde ilk kez Grand Slam yarı finali oynayan Elena Rybakina ve Ons Jabeur adlarını finale yazdırmayı başarmıştı. İlk seti kaybeden ve oldukça kötü görünen Rybakina büyük bir sürprize imza attı.