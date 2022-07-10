Türkiye Gazetesi

Yeni sezon kadro planlamasın sürdüren Adana Demirspor, kalesini Goran Karacic ile güçlendirdi.

Mavi Şimşekler'den yapılan açıklamada, “Daha önce Zrinjski Mostar, Sandhausen ve ülkemizde Adanaspor'da forma giymiş tecrübeli kaleci Goran Karacic ile 3+1 yıllık anlaşmış bulunuyoruz” denildi.

Adana Demirspor'da Henry Onyekuru sesleri... Transfer görüşmesi için İstanbul'da! Yaz transfer döneminde şu ana kadar 8 transferini açıklayan Adana Demirspor, Henry Onyekuru'yu İstanbul'a getirdi. Nijeryalı futbolcu ve menajeri, İstanbul'da bir otelde Adana Demirspor yetkilileriyle bir araya geldi.

BU YAZ 9 TRANSFER YAPTI

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde sezon öncesi ilk etap kampını Bolu'da geçiren Adana Demirspor, şimdiye kadar 9 transfer açıkladı.

Yeni Malatyaspor'dan kaleci Ertaç Özbir, sağ beke Trabzonspor'dan Abdurrahim Dursun, Salih Kavrazlı ve Çaykur Rizespor'dan Yusuf Sarı yerli transferler...

Real Sociedad'ın Fransız sol beki Kevin Rodrigues, tecrübeli orta saha Badou Ndiaye, Suriyeli 10 numara Aisa Aosman ve 21 yaşındaki Makedan stoper Jovan Manev, Adana ekibinin yeni transferleri.

Adana Demirspor'da iç transfer; Gökhan İnler 1 sezon daha kaptanlık yapacak Adana Demirspor tecrübeli orta saha oyuncusu Gökhan İnler'in sözleşmesini 1 yıl uzattı. Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 38 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Gökhan, Akdeniz ekibinde 30 Eylül 2020'den bu yana forma giyiyor.