Türkiye Gazetesi

İtalya seferine çıkıp Sergio Oliveira transferini bitiren Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, şimdi de Fransa’da. Hedefteki isim ise Paris Saint Germain forması giyen merkez orta saha Idrissa Gueye. Kulübüyle bir senelik daha mukavelesi bulunan ve yeni sezon kadro planlamasında görünmeyen Senegalli için Erden Timur, PSG yönetimi ile masada. Oyuncunun güncel piyasa değeri 12 milyon avro olsa da mukavelesinin bitecek olması ve ilerleyen yaşı, Aslan için avantaj.

ALTERNATİFİ NDOMBELE

Uygun bir bonservis bedeli karşılığında transferi bitirmek isteyen sarı kırmızılılar, Gueye’ye ise bonuslarla birlikte sezon başına 3 milyon avro öneriyor. Yönetimin bir hafta içinde hem futbolcu ile hem de kulübüyle anlaşması bekleniyor. Fakat Senegalli oyuncunun olmaması durumunda alternatif isim olarak da Tottenham’da Conte’nin yeni sezon planlamasında bulunmayan Tanguy Ndombele yer alıyor. Galatasaray, Premier Lig ekibiyle 2025’e kadar mukavelesi olan Fransız ismi kiralamak istiyor.

Galatasaray haberleri... Okan Buruk'tan transfer açıklaması ve Sergio Oliveira sözleri Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Sturm Graz'a 2-1 yenildi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk, transferlerin devam edeceğini söyledi. Buruk, orta sahaya yeni aldıkları Portekizli Sergio Oliveira'dan övgüyle bahsederken Hamza Akman'a da ayrı bir parantez açtı.