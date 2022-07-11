Türkiye Gazetesi

Yeni sezonda öncelikli hedef olarak Şampiyonlar Ligi’ne kalmayı devamında ise Süper Lig şampiyonluğunu hedefleyen Fenerbahçe, güçlü bir kadro yapılanması içerisinde. Takımı Jorge Jesus’a teslim eden yönetim hücum bölgesine de Lincoln, Emre Mor ve Bruma takviyesi yapmıştı. Camianın asıl beklentisi ise forvet konusunda. Uzun süredir liste başında yer alan ve pazarlıkların bir türlü bitmediği isim ise bonservisi Leipzig’de olan Trabzonspor’un eski golcüsü Alexander Sörloth.

KULÜPLERİ BEKLİYOR

Her ne kadar teknik ekip yeni takviyelerin 20 Temmuz’da Dinamo Kiev ile yapılacak Şampiyonlar Ligi ön elemesine yetiştirilmesini istese de forvet bu konuda zor görünüyor.

Çünkü Leipzig, Sörloth için 8 milyon avro bonservis bedelinin yanı sıra bonuslar da istiyor. Ali Koç yönetimi ise bu rakamı daha da aşağı çekmek için uğraş veriyor. Futbolcu açısından ise kulüplerin anlaşması hâlinde problem görünmüyor. Norveçli forvetin sarı lacivertli kulüpten yıllık ücret beklentisi ise 2,5 milyon avro civarında.

TEPEDEYDİ DÜŞÜŞE GEÇTİ

Trabzonspor’daki parlak günlerinin ardından 20 milyon avro karşılığında Crystal Palace’tan Leipzig’e giden Sörloth, geçen sezon kiralık gittiği Real Sociedad’da 42 maçta 7 gol ve bir asistlik performans sergilemişti.

Sörloth'un geleceği netleşti... Norveçli golcü Leipzig'de kalıyor Beşiktaş'a pahalı gelen, Fenerbahçe'nin zaman bıraktığı Norveçli santrfor Alexander Sörloth başka talibi çıkmayınca RB Leipzig'de kaldı. Alman ekibi elinde kalan futbolcuyu yeniden parlatacak.

Sörloth'a 8 milyon euro Beşiktaş'ta forvet transferi konusunda ilginç gelişmeler yaşanıyor.