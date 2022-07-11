Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş hazırlık maçında Werder Bremen'i 2-1 yenerken genç oyuncular performanslarıyla büyük beğeni topladı. Bunlardan biri fazlasıyla dikkat çekti: Badra Cisse... Siyah beyazlı yönetim stoper transferi için büyük uğraşlar verirken, yüksek maliyetlerle de baş etmeye çalışıyor. Bu süreçte Cisse'nin performansı teknik direktör Valerien Ismael'in dikkatini çekti. Fransız teknik adam, her transfer için birlikte çalıştığı Ceyhun Kazancı'ya 19 yaşındaki oyuncunun istediği özelliklere sahip olduğunu söyledi.

BÜYÜK ENGEL

Badra Cisse eğer A takıma alınırsa Beşiktaş bir anda milyonlarca avroyu kasasından çıkarmaktan kurtulacak. Ancak bunun önünde ciddi bir engel var. UEFA'nın belirlediği kurallara göre Badra Cisse, Beşiktaş altyapısından yetiştiği için yerli statüde sayılıyor. Ama Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA'nın belirlediği kuralı tanımıyor ve Badra yabancı statüsünde görülüyor. Siyah beyazlı yönetim, TFF nezdinde gerekli başvuruları yapıp Badra'yı yerli oyuncu olarak listeye eklemeye çalışacak.

CABRAL İÇİN YENİ TEKLİF

Sportif direktör Ceyhun Kazancı bir süre önce Jovane Cabral'ın transferi için uğraşmıştı. Sporting Lizbon'un teklifleri reddetmesinden sonra yeni bir hamle yapıldı. Kazancı'nın ısrarları üzerine yönetim bonservis için teklifini 3,5 milyon avroya yükseltti. Eğer teklif kabul edilirse Sporting'e sonraki satıştan da önemli bir yüzde verilecek.

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