Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertliler, Watford'un 23 yaş altı takımında forma giyen Tiago Çukur transferini bitirdi.

İngiliz kulübüne 250 bin euro bonservis ödenecek. Fenerbahçe ile Watford arasındaki anlaşmada başarı bonusu ve sonraki satıştan pay da var...

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz İngiltere’nin Watford takımında forma giyen Tiago Çukur’un transferi için oyuncunun kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Sağlık kontrolleri ve ilerleyen transfer görüşmeleri için genç futbolcu bu akşam saatlerinde İstanbul’a gelecektir."

FERDİ GİBİ HOLLANDA DOĞUMLU

Kasım 2002 Amsterdam doğumlu Thiago Çukur, U17 ve U21 kategorilerinde milli formayı giymişti. Tiago Çukur, Stefan Kuntz tarafından A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi maçlarının kadrosuna davet edilmişti.

Genç futbolcu İzmir'de 2-0 kazandığımız Litvanya maçının son 6 dakikasında forma giymişti.Milli futbolcu geçen sezon İngiltere alt liglerinde top koşturdu ve Doncaster Rovers formasıyla 21 maça çıktı.

Thiago Çukur kimdir? Fenerbahçe ile Watford milli futbolcunun transferinde anlaşmaya vardı... A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde geçtiğimiz ay oynadığı 4 maç öncesi kadro açıklandığında Thiago Çukur ismini duyanların aklına aynı soru gelmişi; kim bu Thiago Çukur? Futbol kamuoyunun kısa süredir tanıdığı 19 yaşındaki santrfor Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Fenerbahçe ile Watford milli futbolcunun transferinde anlaşmaya vardı.

Arda Güler Brezilyalı ya da İngiliz olsaydı... Fenerbahçe'nin genç yıldızı için çarpıcı yorum! Fenerbahçe'nin Hull City ile Sakarya'da oynadığı hazırlık maçın Arda Güler damga vurdu. 17 yaşındaki süper yetenek maçın sonu yaklaşırken attığı nefsi frikik golüyle takımını 1-0 öne geçirirken 2. golde de büyük katkı sağladı. Sadece golleri değil, oynadığı futbolla da mest eden Arda Güler için bir futbolcu büyüğü "Brezilyalı olsa 100 milyon pounda satılırdı" şeklinde görüş belirtti.