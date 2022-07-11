Türkiye Gazetesi

Galatasaray sezon hazırlıklarını Avusturya kampıyla sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk, 2. etap kampına altyapıdan yetişen 7 genç ismi de götürmüştü. O isimlerden biri olan Eren Aydın, rap performansıyla sosyal medyanın gündemine girdi.

ÜMİT DAVALA'NIN İZİNDE!

19 yaşındaki santrfor Eren Aydın, antrenman sonrası takım arkadaşlarına rap şarkısı söyleyerek keyifli anlar yaşattı. Yunus Akgün'ün çekip sosyal medyada paylaştığı performans beğeni topladı.

Hatırlanacağı gibi Galatasaray'ın eski yıldızlarından ve yardımcı antrenörlerinden Ümit Davala, Almanya'da bir rap kasedi çıkarmıştı. Ryan Babel ise geçen yaz YouTube'da rap parçalarını dinleyicilerin beğenisine sunmuştu.

Arda Güler Brezilyalı ya da İngiliz olsaydı... Fenerbahçe'nin genç yıldızı için çarpıcı yorum! Fenerbahçe'nin Hull City ile Sakarya'da oynadığı hazırlık maçın Arda Güler damga vurdu. 17 yaşındaki süper yetenek maçın sonu yaklaşırken attığı nefsi frikik golüyle takımını 1-0 öne geçirirken 2. golde de büyük katkı sağladı. Sadece golleri değil, oynadığı futbolla da mest eden Arda Güler için bir futbolcu büyüğü "Brezilyalı olsa 100 milyon pounda satılırdı" şeklinde görüş belirtti.