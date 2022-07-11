Türkiye Gazetesi

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Cuma günü başlayacak şampiyonada Türkiye'yi 7 milli sporcu temsil edecek.

Organizasyonda Türkiye adına ilk mücadeleyi milli yürüyüşçü Meryem Bekmez verecek. Meryem, ilk gün TSİ 23.10'da 20 kilometre yürüyüş müsabakasında sahne alacak.

Büyüklerde ikinci kez Dünya Şampiyonası deneyimi yaşayacak 21 yaşındaki Meryem, 20 kilometre yürüyüşte 1.28.48'lik dereceyle Türkiye rekorunu elinde bulunduruyor.

Şampiyonanın ilk günü ayrıca Şilan Ayyıldız da bin 500 metrede akşam seansında seçme yarışına çıkacak.

Ramil Guliyev 200 metrede üst üste 2. kez Akdeniz Oyunları şampiyon oldu Türkiye’nin tarihindeki en başarılı atletizm performansını sergilediği 19. Akdeniz Oyunları’nın son gününde Ramil Guliyev’den yedinci altın madalya geldi. Guliyev, 200 metrede üst üste ikinci kez Akdeniz Oyunları şampiyonluğu elde ederek tarihe geçti.

ATLETİZM MİLLİ TAKIM KADROSU

Meryem Bekmez (20 kilometre yürüyüş), Şilan Ayyıldız (1500 metre), Tuğba Danışmaz (Üç adım atlama), Mikdat Sevler (110 metre engelli), Yasmani Copello (400 metre engelli), Eda Tuğsuz (Cirit atma), Ersu Şaşma (Sırıkla atlama).

Milli sporcuların seçme ve olası final müsabakalarının (TSİ) programı şöyle:

- 1. Gün:

15 Temmuz - 23.15 Meryem Bekmez (20 kilometre yürüyüş)

16 Temmuz - 04.10 Şilan Ayyıldız (1500 metre seçme)

- 2. Gün:

16 Temmuz - 20.30 Tuğba Danışmaz (Üç adım atlama seçme)

16 Temmuz - 21.25 Mikdat Sevler (110 metre engelli seçme)

16 Temmuz - 23.20 Yasmani Copello (400 metre engelli seçme)

17 Temmuz - 05.05 Şilan Ayyıldız (1500 metre yarı final/Seçmeyi geçerse)

- 3. Gün:

18 Temmuz - 03.05 Mikdat Sevler (110 metre engelli yarı final/Seçmeyi geçerse)

18 Temmuz - 04.03 Yasmani Copello (400 metre engelli yarı final/Seçmeyi geçerse)

18 Temmuz - 05.30 Mikdat Sevler (110 metre engelli final/Finale kaldığı taktirde)

- 4. Gün:

19 Temmuz - 04.20 Tuğba Danışmaz (Üç adım atlama final/Finale kaldığı taktirde)

19 Temmuz - 05.50 Şilan Ayyıldız (1500 metre final/Finale kaldığı taktirde)

- 5.Gün:

20 Temmuz - 05.50 Yasmani Copello (400 metre engelli/Finale kaldığı taktirde)

- 6. Gün:

21 Temmuz - 01.20 Eda Tuğsuz (Cirit atma seçme)

- 8. Gün:

23 Temmuz - 03.05 Ersu Şaşma (Sırıkla atlama seçme)

23 Temmuz - 04.20 Eda Tuğsuz (Cirit atma final/Finale kaldığı taktirde)

- 10. Gün:

25 Temmuz - 03.25 Ersu Şaşma (Sırıkla atlama final/Finale kaldığı taktirde)

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