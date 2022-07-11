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Mesut Özil ile yollar ayrıldı! Fenerbahçe'de sıcak gelişme
11.07.2022 - 16:26 | Son Güncelleme: 11.07.2022 - 16:27
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe, yıldız oyuncusu Mesut Özil ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Etiketler : Mesut Özil,Fenerbahçe,
883293 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/883293.aspx
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