Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İngiliz ekibi Watford'da oynayan milli futbolcu Tiago Çukur ile prensip olarak anlaşmıştı. ,
19 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolleri ve ilerleyen transfer görüşmeleri için akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.
İstanbul Havalimanı'ndan çıkış yapan genç futbolcu daha sonra kendisini bekleyen kulüp yetkilileriyle alandan ayrıldı.
Tiago Çukur, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-lacivertlilerle resmi sözleşmeye imza atacak.
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi... Tiago Çukur transferi açıklandı Fenerbahçe bir süredir görüşme halinde olduğu 19 yaşındaki milli forvet Tiago Çukur transferini bitirdiğini açıkladı. Genç futbolcu bu akşam İstanbul'da olacak...
Tiago Çukur kimdir? Fenerbahçe ile Watford milli futbolcunun transferinde anlaşmaya vardı... A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde geçtiğimiz ay oynadığı 4 maç öncesi kadro açıklandığında Thiago Çukur ismini duyanların aklına aynı soru gelmişi; kim bu Thiago Çukur? Futbol kamuoyunun kısa süredir tanıdığı 19 yaşındaki santrfor Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Fenerbahçe ile Watford milli futbolcunun transferinde anlaşmaya vardı.