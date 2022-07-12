Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin yeni sezon öncesi futbolu camiaya pek umut vermiyor görünse de geçen sezondan bu yana umut veren isim hiç kuşkusuz Arda Güler. 17 yaşındaki isim, Hull City ile Sakarya’da yapılan ve 2-0 kazanılan maçta harika bir frikik golüne imzasını attı. Arda Güler, sosyal medyada en çok konuşulan ve övgü alan isim olurken en çarpıcı yorum bir meslektaşından geldi.

ILICALI DA ÖVDÜ

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen ve şu anda Kayserispor’da oynayan Bernard Mensah, sarı lacivertlilerin genç yıldızı için “Eğer Arda Güler, Brezilyalı ya da İngiliz olsaydı 100 milyon paunda satarlardı” ifadelerini kullandı. Ki bu yoruma kısa sürede beğeni yağdı. Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı da Arda Güler’in F.Bahçe ve Türk futbolu için önemli bir değer olduğunu vurgulamıştı.

ARDA İÇİN SIÇRAMA SEZONU

Sarı lacivertlilerin yükselen değeri Arda Güler’den yeni sezonda beklenti çok ama çok yüksek. Daha tam süre almadığı hâlde Avrupa kulüplerinin yakın markajına giren genç yetenek için Jorge Jesus bir şans olarak görülüyor. Gençlerin elinden tutan ve dünya futboluna kazandıran Jesus’un bu sezon da Güler’i parlatması öngörülüyor.

ŞİMDİ HERKES MESUT

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan ve kulüp bulması istenen dünyaca ünlü isim Mesut Özil ayrılığa pek yanaşmıyordu. Yeni teknik direktör Jorge Jesus’un da istemediği Özil ile karşılıklı anlaşma sağlandı ve yollar ayrıldı. Yıldız oyuncunun Başakşehir ile temas hâlinde olduğu öğrenildi. Gönül verdiği sarı lacivertli formayı giyen Mesut Özil, 36 maçta 8 gol ve 3 asistlik bir performans sergilemişti. Sarı lacivertli kulüple 2024’e kadar mukavelesi bulunan 33 yaşındaki oyuncunun 9 milyon avroyu bulan alacağını tahsil edip etmeyeceği merak konusu.

Bruno Fernandes'ten Arda Güler'e mesaj Jorge Jesus ile yıldızı parlayan Man. United’ın Portekizli yıldızı genç isim için “Umarım Portekizli antrenörlerle iyi vakit geçirirsin ve senin için her şey harika olur, kupalar kazanırsın” dileğinde bulundu.