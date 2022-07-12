Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Yeni sezona yönetim ve teknik adam değişikliğiyle girecek olan Galatasaray sahada nasıl olacak? Cevabı teknik direktör Okan Buruk’ta. Geçen sezonki kötü tabloyu değiştirmek ve kendi oyun anlayışını uygulamak isteyen Buruk, yoğun bir mesai içerisinde. Oyuncularının eski alışkanlıklarını değiştirmek için kolları sıvayan çiçeği burnundaki teknik adam, yeni futbol tarzını üç cümle üzerinden açıklıyor: Takım hâlinde sahada savaşmak. Oyunu rakip yarı sahada oynamak. Topu kaybedildiği anda prese başlamak.

HIZLI HÜCUM

Buruk antrenmanlarda oyunu defanstan kısa paslarla kurduruyor. Ancak yana değil dikine paslarla ve hızlı hücum anlayışıyla. Okan Hoca ayrıca oyunun sıkıştığı anlarda geri pas yapılmasını kesinlikle kabul etmiyor. Bunun yerine iki kanat bekin senkronize şekilde ileri-geri aynı anda hareket etmelerini ve geri pas yerine oyunun yönünün değiştirilmesini istiyor. Top kayıplarında ise alan savunması yerine, topluca pres uygulanmasını ve topa yeniden kısa sürede hâkim olunmasını ve hücuma çıkılmasını talep ediyor.

TEŞEKKÜRLER MARCAO

Galatasaray Marcao’nun transferinden istediğini aldı. Sevilla, bonservis bedeli olarak 15 milyon avro ödeyeceği Brezilyalı stoperin serbest kalma bedelini 50 milyon avro olarak belirledi. Sarı kırmızılı kulüp, Marcao’ya teşekkür edip “Yolun açık olsun. Her şey için teşekkürler” paylaşımı yaptı. Marcao ise veda mesajında “Bu hikâye sonsuza kadar kalbimde kalacak. Nereye gidersem gideyim bir aslan olacağım” dedi.

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