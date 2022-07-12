Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ın en bomba transferi olan Wout Weghorst, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. "Yeni bir mücadele, yeni bir macera benim için başlıyor" diyen 29 yaşındaki oyuncu “Takım için her şeyi veren, savaşan bir oyuncuyum. Bütün enerjimi harcarım. Beşiktaş için ne gerekiyorsa, ne kadar gücüm varsa göstereceğim. Umuyorum ki kupalar ve şampiyonluklar kazanacağız” dedi.

KIYASLANMAYI SEVMEM

Kartal'ın eski golcüsü Mario Gomez ile kıyaslanması hakkında konuşan Wout Weghorst “Mario çok büyük bir oyuncu. Ona saygı duyuyorum ancak başka bir oyuncu ile kıyaslanmayı pek sevmem. Ben Weghorst olarak kendi özelliklerimle var olmak ve burada en az onun kadar başarılı olmak istiyorum. Beşiktaş ve Türkiye benim için en doğru tercih” sözlerini kullandı.

SABIRSIZLANIYORUM

Gol krallığı için de iddialı olduğunu belirten Weghorst “En büyük görevim maksimum sayıda gol atmak. Almanya'da gol kralı olmak isterdim ama rakiplerim Lewandowski ve Haaland’dı. Onların arkasından gelmeyi de bir başarı sayıyorum kendim için. Türkiye'de de gol krallığına oynamak istiyorum. Coşkulu taraftarlarımız karşısında harika bir sezon geçirmek için sabırsızlanıyorum” dedi.

O TAM BİR LİDER

Avusturya kampına katılan Weghorst hakkındaki ilk izlenimler son derece olumlu. Yıldız golcü, tavırları ve özellikle genç oyunculara olan ilgisiyle dikkat çekiyor. Taktik idmanlarda kendisinde istenenleri sonuna kadar yapmaya çalışıyor. Taktik uygulamaları anlamakta zorlanan genç takım arkadaşlarına yardımcı oluyor. Weghorst'un kampa fizik olarak tamamen hazır gelmesi de teknik heyeti sevindirdi.

TÜRK YEMEKLERİ BİLE GÖNDERDİLER

Beşiktaş'ı tercih etmesinde taraftarın en büyük etken olduğunu belirten Weghorst "Hayatımda böyle bir ilgiyle karşılaşmadım. Akrabalarıma kadar ulaştılar. Evime hediyeler geldi. Türk yemekleri bile gönderdiler. Beşiktaş taraftarıyla özel ve benzersiz bir bağ oluşturabiliriz. Ben kariyerimde taraftar anlamında ilki yaşadım" dedi.

Wout Weghorst kaç gol atar? "Bundesliga'da Lewandowski ve Haaland'la yarışıyordum" Beşiktaş'ın yeni golcüsü Wout Wegherst, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. Hollandalı santrfor, "Almanya'da gol kralı olmak isterdim ama rakiplerim Lewandowski ve Haaland'dı. Onların arkasından gelmeyi de bir başarı sayıyorum kendim için. Türkiye'de de gol krallığına oynamak istiyorum" dedi.

Cenk Tosun, Jackson Muleka ve Wout Weghorst transferi en çok Rachid Ghezzal'i sevindirdi Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı takımın hücum hattına Cenk Tosun, Jackson Muleka ve Wout Weghorst'u transfer etmesinin kendisini sevindirdiğini söyledi. Asist kralı, "Kulübün başarılı olma isteğini bu tür iyi isimlerle göstermesi çok önemli" dedi.