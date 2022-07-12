Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de Mesut Özil'den boşalan 10 numaralı formayı Arda Güler giyecek... Hull City'yle geçtiğimiz gün oynanan hazırlık maçında şov yapan ve nefis bir frikik golü atan 17 yaşındaki süper yetenek hayallerine kavuştu. En büyük idolü Alex de Souza olan genç futbolcu, Fenerbahçe efsanesinin giydiği 10 numaralı formayı sırtına geçirmeye hazırlanıyor.

MESUT ÖZİL PARASINI ALIP GİTTİ

Dünün en çok konuşulan haberi Mesut Özil'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmesiydi. 33 yaşındaki futbolcunun "Kontatım var, tamamlamadan gitmem" tavrından bir anda nasıl döndüğü merak ediliyordu.

Sansürsüz Futbol'un haberine göre; Mesut Özil, sarı-lacivertlilerle olan kontratını feshetmek için gelecek sezonun maaşını da peşin olarak aldı. Tecrübeli orta saha önümüzdeki sezon Medipol Başakşehir forması giyecek.

Mesut Özil Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı... Resmi imzalar atılacak Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil, Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı. Turuncu-lacivertliler, bu hafta içinde 33 yaşındaki futbolcuya imza attırmayı planlıyor. Mesut Özil'in turuncu-lacivertlileri seçmesindeki önemli etkenlerden biri de Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu.

Arda Güler Brezilyalı ya da İngiliz olsaydı... Fenerbahçe'nin genç yıldızı için çarpıcı yorum! Fenerbahçe'nin Hull City ile Sakarya'da oynadığı hazırlık maçın Arda Güler damga vurdu. 17 yaşındaki süper yetenek maçın sonu yaklaşırken attığı nefsi frikik golüyle takımını 1-0 öne geçirirken 2. golde de büyük katkı sağladı. Sadece golleri değil, oynadığı futbolla da mest eden Arda Güler için bir futbolcu büyüğü "Brezilyalı olsa 100 milyon pounda satılırdı" şeklinde görüş belirtti.