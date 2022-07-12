Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Dorukhan Toköz, bordo-mavili takımın Slovenya kampında TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"Şampiyonluğun mutluluğunu yaşıyoruz." diyen Dorukhan, "Sezon içinde çok iyi çalıştık. Fark açılsa da rehavete kapılmadık. Yabancısı, Türk'ü çok iyi bir ortam oluştu takımda ve istediğimiz şampiyonluğu aldık." dedi.

Başarılı oyunu, "Şu anda rakiplerimize bakmıyoruz ancak zor bir sezon bizi bekliyor. Trabzonspor şampiyonluğa oynamak istiyoruz ancak bunu haddimizi bilerek, mütevazı bir şekilde çalışarak yapacağız. Bu sene daha fazla maç var. İlk hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak." ifadelerini kullandı.

Avrupa'dan 3 teklif geldiğini söyleyen Dorukhan, "Türkiye'den de isteyenler vardı. İlk amacım Avrupa'ya gitmekti ancak ailemle ve menajerimle görüştükten sonra Türkiye'de daha mutlu olacağıma inandım. Abdullah Avcı arayıp 'Gel, bu sene şampiyon olacağız' deyince, mutlulukla geldim." dedi.