Türkiye Gazetesi

Galatasaray NEF haberleri... Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Vasilije Pusica, Isaiah Canaan, Maurice Ndour, Melo Trimble, Kerry Blackshear ve David Kravish'in fotoğrafı paylaşılarak, "Teşekkürler Aslanlar. 2021-2022 sezonu boyunca gösterdiğiniz özverili mücadele ve emekleriniz için teşekkürler." ifadeleri kullanıldı.

Başantrenörlüğünü Andreas Pistiolis'in yaptığı Galatasaray NEF yaz döneminde kadrosuna TOFAŞ'tan Raymar Morgan'ın yanı sıra Sinan Sağlam ve Yunus Emre Sonsırma gibi yerli takviyeleri yaptı.

Jehyve Floyd Fenerbahçe Beko'dan Galatasaray Nef'e transfer oldu Galatasaray Nef, son olarak Fenerbahçe Beko forması ile mücadele eden ABD'li oyuncu Jehyve Floyd'u renklerine bağladığını açıkladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ RAKİPLER

Direkt olarak normal sezon gruplarından başlayacak olan Galatasaray Nef, kuraya 3. torbadan katıldı. C Grubu’nda yer alacak takımımız geçtiğimiz sezon TOP16 turunda karşılaştığı İsrail ekiplerinden Hapoel Holon, Belçika’dan Filou Oostende ve Polonya’dan Legia Warszawa ile aynı grupta yer aldı.

2022/23 sezonu 4 Ekim’de başlayacak

32 takımın yer alacağı Normal Sezon Grupları’na 28 takımın direkt olarak katılırken, kalan 4 takım ise eleme turlarından gelecek takımlar arasından belirlenecek. 4’erli 8 gruptan oluşacak ilk turda, gruplarından ilk sırayı alan 8 takım doğrudan TOP16 turuna geçerken, 2. ve 3. sırada yer alan takımlar çapraz eşleşme ile 3 maç üzerinden play-in turu oynayacak ve 2 galibiyete ulaşan takımlar ismini TOP16 turuna yazdırmaya hak kazanacak.

Işıl Alben 36 yaşında Galatasaray'a geri döndü... Galatasaray Kadın Basketbol Takımı yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda eski kaptanlarından Işıl Alben ile anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Alben ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.

KADIN BASKETBOLDA ALPER DURUR DÖNEMİ

2022/23 sezonu kadro yapılanması için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray Kadın Basketbol A Takımı Başantrenörlük görevi için geçtiğimiz sezon Ormanspor’da çalışan Alper Durur ile 1 yıllık anlaşmaya vardığını açıklamıştı.