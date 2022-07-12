Türkiye Gazetesi

Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında yapılan ve ilk bölümü basın mensuplarına açık tutulan antrenmanda futbolcular arasındaki gerginlik, 5'e 2 pas çalışması sırasında meydana geldi.

Basın mensuplarının sahadan ayrıldığı sırada gerçekleşen olayda Patrick van Aanholt'un müdahalesi sonrasında Kerem Aktürkoğlu yerde kaldı. Bu pozisyon sonrasında önce sözle tartışma yaşayan futbolcular, daha sonra birbirlerinin üzerine yürüdü.

Araya giren diğer futbolcular, Patrick van Aanholt ile Kerem Aktürkoğlu'nu sakinleştirerek gerginliğin büyümesini önledi.

Kerem Aktürkoğlu çok konuşulan paylaşımına açıklık getirdi... "Veda etmedim teşekkür ettim" Yıldız futbolcu, geride kalan sezonun ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın bazı kesimlerce veda olarak algılanmasıyla ilgili, "Ben ondan önceki sene de şampiyonluğu kaçırdığımızda Galatasaray taraftarına verdiği destekten dolayı teşekkür etmiştim. Kötü geçen sezonda bizden desteklerini esirgemedikleri için tekrar teşekkür ettim. Benim orada sadece taraftara teşekkür etmek gibi bir isteğim vardı. Biraz farklı algılanmış olabilir ama orada başka bir şey yoktu." açıklamasını yaptı.

MARCAO DA SALDIRMIŞTI

Kerem Aktükoğlu geçen sezon Giresunspor deplasmanında Marcao'nun saldırısına uğramıştı. Brezilyalı stoper maçın ortasında topu bırakıp takım arkadaşına tokat atmış ve uzun süre kadro dışı bırakılmıştı.

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VAN AANHOLT RÖPORTAJ VERDİ

Galatasaray'ın Hollandalı sol beki Patrick van Aanholt, sıkı bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirterek, "Hepimizin isteği şampiyon olmak" dedi.

Patrick van Aanholt, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Kamp sürecinin yoğun antrenmanlarla geçtiğini ifade eden Hollandalı sol bek, şampiyonluk hedefi için sıkı çalıştıklarını dile getirdi. Hazırlık sürecinin iyi gittiğini dile getiren van Aanholt, "Sıkı çalışıyoruz. Takım olarak bir araya gelerek iyi şekilde çalışmamız gerekiyor. Böylelikle sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" diye konuştu.

31 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu iyi bir şekilde bitiremediklerini söyleyerek, "Burada bireysel olarak değil tüm oyuncuların kendisine dönüp bakması lazım. Aynaya bakıp kendimize özeleştiri yapmamız lazım. Belki maçlarda ve antrenmanlarda elimizden gelenin en iyisini veremedik. Ligde istediğimiz sırada bitiremedik; ancak tatilden dinlenmiş şekilde geri döndük ve yeni sezon hazırlıklarına başladık. İyi bir başlangıç yaptık. Her geçen gün iyi yönde ilerlediğimizi düşünüyorum. Sezonun ilerleyen döneminde bu konuşmayı tekrar yapmamız ve Galatasaray’ı eski konumuna getirmemiz gerekiyor" açıklamasını yaptı.

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