Türkiye Gazetesi

Yeni sezon hazırlıklarına son sürat devam eden Fenerbahçe, transferlerde de vitesi artırdı. Sarı-lacivertli kulüp, Norveçli Joshua King’i duyurduktan 4 saat sonra yeni bir ismi daha açıkladı. Fenerbahçe, Brezilya’dan Willian Arao’yu renklerine bağladı.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Kulübümüz Flamengo forması giyen Brezilyalı oyuncu Willian Arao için kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, sağlık kontrolü ve kontrat görüşmelerini tamamlamak üzere yarın akşam İstanbul’a gelecektir.

Fenerbahçe, Joshua King ile anlaştı Fenerbahçe, Norveçli Joshua King ile prensipte anlaşmaya vardığını, oyuncunun bu akşam İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Luis Nani futbol hayatını Avustralya'da sürdürecek! Fenerbahçe'nin eski yıldızı imzayı attı Fenerbahçe ve Manchester United formaları da giyen 35 yaşındaki Portekizli futbolcu Luis Nani, Avustralya ekibi Melbourne Victory'ye transfer oldu. Nani geçtiğimiz sezon İtalyan ekibi Venezia'da forma giymişti. Luis Nani ilk maçında eski takımı Manchester United ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.