Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı. Siyah beyazlı ekip karşılaşmaya Ersin, Necip, Welinton, Montero, Rosier, Salih, Gedson, Umut, Emirhan Delibaş, Cenk ve Boyd'dan oluşan 11'le başladı. İkinci yarıda kulübedeki bütün isimler oyuna girdi. Beşiktaş maç boyu oyunun hakimiydi ancak Cenk Tosun ve Emirhan Delibaş'la yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi.

HOCAYA SİNİRLENDİ

Teknik Direktör Valerien Ismael 72'de oyuna aldığı Serdar Saatçı'ya, "Böyle temposuz olacaksan hiç oynama çıkabilirsin" dedi. Bunun üzerine kenara gelen genç oyuncu 11 dakika sahada kaldıktan sonra direkt soyunma odasına gitti. Serdar'ın soyunma odasında kapıyı tekmelediği öğrenildi. Bunun üzerine kulüpten yapılan açıklamada, genç stoperin kadro dışı bırakıldığı belirtildi.

YENİLER KULÜBEDE

Yeni transferler Wout Weghorst ve Jackson Muleka henüz hazır olmadıkları için kadroya alınmadı ve maçı yedek kulübesinde takip etti. Romain Saiss ise mücadeleyi analiz ekibi ile saha kenarında yer alan kulede izledi.

Romain Saiss açılış maçını kaçırabilir! Beşiktaş'ın yeni stoperi kampta sakatlandı... Beşiktaş'ın yeni stoperi Romain Saiss'in diz sakatlığı sanılandan ciddi çıktı. 32 yaşındaki futbolcu sezonun açılış maçını kaçırabilir... Fas Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Ligi maçlarına çıkan Saiss, Liberya karşılaşmasında dizinden sakatlık yaşamıştı. 32 yaşındaki stoperin ciddi bir durumunun olmadığı belirtilmişti.

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Gomez'le kıyaslanmak istemiyor: Benim adım Weghorst Kendi ismim ve özelliklerimle anılmak istiyorum. Hayatımda böyle bir ilgiyle karşılaşmadım. Beşiktaş ve Türkiye benim için en iyi seçenekti. Burada Lewandowski yok. Gol kralı olmak istiyorum.