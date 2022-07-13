Türkiye Gazetesi

Ortak noktaları ve sevdaları Fenerbahçe olan iki isim Emre Belözoğlu ve Mesut Özil bu defa Medipol Başakşehir’de buluştu. Sarı lacivertli kulüple olan sözleşmesini karşılıklı anlaşma sonrası fesheden Özil, İstanbul’da kaldı ve Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile anlaştı. Ki bu transferde Emre Belözoğlu’nun çok büyük etkisi vardı.

NELER DEMİŞTİ?

Ne ilginçtir ki Özil’in Fenerbahçe’ye transferinde Emre Belöoğlu sportif direktördü. Ünlü isim İstanbul’a geldiğinde onu havaalanında karşılayan da yine Belözoğlu olmuştu. Genç teknik adam o dönemde Mesut için “Dünya ve ülke futbolunun en büyük isimlerinden biri. Mesut ile kupalar kazanacağız” demişti ama iki isim de ayrıldı.

Mesut Özil Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı... Resmi imzalar atılacak Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil, Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı. Turuncu-lacivertliler, bu hafta içinde 33 yaşındaki futbolcuya imza attırmayı planlıyor.