Türkiye Gazetesi

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe 'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Lincoln, Bruma, Emre Mor ve Tiago Çukur'u kadrosuna katan sarı lacivertliler, hücum hattını sürpriz bir isimle güçlendirdi ve bonservisi elinde olan Joshua King'i renklerine bağladı. Kariyerini uzun süredir İngiltere'de sürdüren ve Norveç A Millî Takım forması da giyen tecrübeli golcü bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini resmen Fenerbahçeli yapan sözleşmeye imza atacak.

KARİYERİ DOPDOLU

Futbola Valerenga ve Manchester United altyapılarında başlayan 30 yaşındaki golcü sırasıyla Preston, Borussia Mönchengladbach, Hull City, Blackburn, Bournemouth, Everton ve Watford formaları giydi. Diğer transfer bombası ise Brezilya'dan. Sarı lacivertliler, Flamengo forması giyen Brezilyalı oyuncu Willian Arao için kulübü ile prensip anlaşmasına vardı. 29 yaşındaki oyuncu da sağlık kontrolü ve kontrat görüşmelerini tamamlamak üzere bu akşam İstanbul’a gelecek.

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı, son isim Willian Arao oldu Fenerbahçe transferleri peş peşe yaptı! Sarı-lacivertli kulüp, Norveçli Joshua King’i duyurduktan 4 saat sonra Brezilya’dan Willian Arao’yu renklerine bağladığını açıkladı.