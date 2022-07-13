Türkiye Gazetesi

Sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, liderlik mesajı verdi. 23 yaşındaki millî değer “Geçen sezon belki benden bu kadar beklenti yoktu ama beklentiyi kendim bu seviyeye çıkardığımı düşünüyorum. Şimdi herkesin daha büyük beklentisi var benden. Ben de takımıma, taraftarlarıma, hocama kendimi kanıtlayıp, performansımın üzerine koyarak devam etmek istiyorum. Saha içindeki ve dışındaki liderliklere hazırım" ifadelerini kullandı.

ARDA'NIN YOLUNDA

Avrupa’da oynama hayali olduğunun altını çizen Kerem, kariyerinin Arda Turan gibi olmasını istediğini belirterek “Arda Ağabey benim için en iyisi. Onu örnek alıyorum. Hayallerimden birisi de Avrupa'da oynayabilmek, ülkemi, takımımı ve ailemi orada temsil edebilmek. İnşallah Arda Ağabey gibi bir kariyerim olur da oralarda kendimi gösterebilirim. Kulübün de menfaatleri doğrultusunda olumlu bir süreç olursa, tabii ki isterim. Şu anlık sadece G.Saray’a odaklandım” dedi.

OLIVEIRA KAMPA KATILDI

Galatasaray’ın yeni transferi Sergio Oliveira, sarı kırmızılıların Avusturya kampına dâhil oldu. Portekizli yıldız oyuncu özel bir program eşliğinde ilk antrenmanına çıkarken, hafif sakatlığı bulunan Omar salonda çalıştı. Bu arada sarı kırmızılılar bugün Mol Fehervar ile 20.00’de özel maç yapacak.

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