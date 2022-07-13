Türkiye Gazetesi

Championship ekiplerinden Hull City, Antalyaspor'un A Milli futbolcusu Doğukan Sinik'i resmen kadrosuna kattı.

Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı, transferi Twitter hesabından yaptığı, "Türk futbolunun genç yıldızının büyük ailemize katılmasının mutluluğunu yaşıyorum. Futbolu ve karakteriyle çok takdir ettiğim değerli milli futbolcumuzun taraftarlarımızı çok mutlu edeceğinden şüphem yok. Birlikte nice başarılar diliyorum. Ailemize hoş geldin Doğukan" açıklamasıyla duyurdu.

Doğukan Sinik A Milli Takım'da şov yaptı, değerini katladı Antalyaspor'daki performansını A Milli Takım'a taşıyan Doğukan Sinik, Litvanya maçında şov yaptı. Ay-Yıldızlı formayla ilk kez ilk 11'de sahaya çıktığı 6-0'lık Litvanya maçında 2 gol atan 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu, sosyal medyada da en çok konuşulan isim oldu. Sinik, maçtan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli forma altında ilk goller. Tüm takım arkadaşlarıma ve destekleyen herkese teşekkürler. Yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

DOĞUKAN SİNİK'İN BONSERVİSİ KAÇ PARA?

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Doğukan Sinik için Fenerbahçe ve Beşiktaş da devreye girmişti ancak istenen bonservis çok yüksek gelmişti... Acun Ilıcalı dün bir YouTube kanalında Türkiye'den bir ismi daha transfer etmek istediklerini söylemişti. Ilıcalı bu ismi telaffuz etmezken, gündemdeki ismin Doğukan Sinik olduğu öğrenilmişti.

Önceki gün sağlık kontrolleri için İngiltere'ye uçan 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi resmen açıklandı. 4 yıllık sözleşme imzalayan Doğukan için Antalyaspor'a 4 milyon euro bonservis ödenecek.

LEWİS-POTTER'I 19 MİLYON EUROYA SATTI

Hull City 21 yaşındaki İngiliz sol açık Keane Lewis-Potter'ı 19 milyon euroya Brentford'a satarak büyük bir gelir elde etti.

Hull City, Keane Lewis-Potter'ı West Ham United'a satmaya hazırlanıyor Premier League ekiplerinden West Ham United, Hull City'nin 21 yaşındaki yıldızı Keane Lewis-Potter'a talip oldu. Acun Ilıcalı'nın kulübü, tarihinin en büyük satışına imza atmak üzere...

Acun Ilıcalı Süper Lig'i İngiltere'ye götürüyor! Hull City yeni sezon öncesi kadrosunu Süper Lig'den takviye ediyor... Acun Ilıcalı'nın geçen sezonun ortasında satın aldığı İngiltere Championship ekibi, Ozan Tufan, Adama Traore ve Allahyar'dan sonra gözünü Antalyaspor'un milli futbolcusuna dikti. Transfer sezonunda başta Nwakaeme olmak üzere Süper Lig'de forma giyen pek çok isim Hull City ile anılmıştı.

Nuri Şahin Süper Lig'e duyulmamış yeniliği getiriyor... Antalyaspor, Real Madrid ve Arsenal gibi devlerin izinde! Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın "taç antrenörü" getireceğini açıklamasının ardından Nuri Şahin de benzer bir yeniliğe imza attı. Antalyaspor "uyku koçu" getiriyor. Genç teknik adam, Hull City'ye transfer olan öğrencisi Doğukan Sinik'e de sosyal medyadan veda etti.