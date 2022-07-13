Türkiye Gazetesi

20 Mart 2022… Saraçoğlu Ülker Stadı’ndaki maçın ilk yarısı oldukça keyifsiz… Konyaspor 35. dakikada Bytytqi ile 1-0 öne geçiyor. Fenerbahçe ilk yarıyı geride kapatıyor. Tribünlerde hoşnutsuzlukla başlayan mırıltılar sonrasında protest homurdanmaya dönüşüyor.

Teknik Direktör İsmail Kartal, soyunma odasında taktik değişiklikleri anlatırken Mesut Özil’e de “Çıkıyorsun… Pelkas, sen de oyuna giriyorsun” diyor.

'SEN KİMSİN Kİ BENİ OYUNDAN ALACAKSIN!'

Sessizlik… Sonra Mesut Özil’in öfkeyle dillendirdiği sözler:

“- Sen kimsin ki beni oyundan alacaksın!”

Ortalık karışıyor sesler yükseliyor. Soyunma odasında iki tecrübesiz yönetici var. Onlar şaşkınlıktan kendilerini alamıyor olaya seyirci kalıyorlar. Ozan Tufan da Mesut’u destekliyor.

'BURAYA BAK, KİMSE BU ARMADAN DAHA BÜYÜK DEĞİL!'

Oyuncuların sakinleştirme çabaları bir yere kadar etkili oluyor ama İsmail Kartal’ın öfkesi, şu sözlerle patlamaya dönüşüyor:

“- Buraya bak, kimse bu armadan daha büyük değil!”

Hoca işaret parmağıyla göğsündeki Fenerbahçe armasını gösteriyor.

Mesut Özil’le Ozan Tufan o günden itibaren kadro dışı. Devre arasındaki tartışmadan sonra Fenerbahçe’nin son oyuncu değişikliğinde çıkan Serdar Dursun… Oyuna giren giren Ozan Tufan.. Kazanan Fenerbahçe. Goller Kim Min Jae ile Pelkas'tan…

MESUT ÖZİL NEDEN KADRO DIŞI KALDI?

Süper Lig'de geçen sezonun 30. haftasında Fenerbahçe 1-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmada Konyaspor'u 2-1 mağlup etmişti. 20 Mart'ta oynanan karşılaşmanın ardından galibiyetten çok en çok konuşulan konu Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakılmasıydı.

İki oyuncuya af çıkmazken, Ozan Tufan, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye transfer oldu. Yeni teknik direktör Jorge Jesus'un Mesut Özil için olumsuz görüş bildirmesinin ardından Fenerbahçe ile yıldız oyuncu arasında ipler koptu. Ünlü yıldızın Medipol Başakşehir'le görüşmelere başladığı ileri sürüldü.