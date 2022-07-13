Türkiye Gazetesi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sarıyer, takımı Bülent Akan’a emanet etti. 47 yaşındaki teknik direktör, daha önce Ankara Demirspor ve Serik Belediyespor’da görev aldı. Sarıyer’de bir süre önce sportif direktörlüğe de Yakup Ateş getirilmişti.

Futbol Şube Sorumlusu İsmail, Geçim “Teknik direktör konusunda ince eleyip sık dokuduk. Transfer komitemizle birlikte Bülent Akan isminde karar kıldık. Hocamız bu ligi tanıyan başarılı bir teknik adam. Yeni hocamızla birlikte hedeflediğimiz başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun” dedi.

SPORTİF DİREKTÖR YAKUP ATEŞ

Ligin başarılı sportif direktörlerinden Yakup Ateş, kendi semtinde kendi takımının başına geçmişti. 2016-20 yılları arasında Sancaktepe'de sportif direktörlük yapan Ateş, takımın alt liglerden tırmanışında etkin rol oynamıştı. Ateş, 1461 Trabzon ve Çorum'da da görev yaptı.

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