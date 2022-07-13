Türkiye Gazetesi

Raheem Sterling veda mesajında "20 yaşında bir çocuk olarak geldiğim Manchester'dan büyümüş bir adam olarak ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.

Amerikalı yeni sahipleriyle transferde nasıl bir yol izleyeceği merak edilen Chelsea, bombayı Raheem Sterling transferiyle patlattı. Londra ekibi, Manchester City'nin 27 yaşındaki İngiliz yıldızını kadrosuna kattı. Sterling'in bonservisine 55 milyon euro ödenecek.

STOPERE KOULİBALY VE AKE

Rüdiger ve Christensen gibi yıldızlarını bedavaya kaptıran "Maviler", kaptan Cesar Azpilicueta ve sol bek Marcos Alonso'yla da yolları ayırmak üzere. Defansa ise City'den bir başka yıldız geliyor.

Stoper arayışlarını sürdüren Chelsea, Manchester City'nin Hollandalı stoperi Nathan Ake'yi de kadrosuna katmak üzere... City'ye 2020 yazında Bournemouth'tan 45 milyon euroya alınan 27 yaşındaki futbolcu için aynı para isteniyor.

Napoli'nin yıldız stoperi Koulibaly için de 40 milyon euroya anlaşma sağlandı.

Kim Min-jae Napoli yolcusu! Transferin önünü Chelsea açtı, rekor bonservis geliyor... Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-jae'nin olası transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Napoli, yıldız stoperi Kaidou Koulibaly'yi Chelsea'ye sattı. İtalya'nın köklü kulübü Senegalli futbolcunun yerini Kim Min-jae ile dolduracak. Sarı-Lacivertliler'in 3 milyon euroya aldığı 25 yaşındaki stoperden en az 20 milyon euro kar elde etmesi bekleniyor.

Chelsea'den Raheem Sterling bombası! "Maviler"in ilk transferi Manchester City'den... Amerikalı yeni sahipleriyle transferde nasıl bir yol izleyeceği merak edilen Chelsea, bombayı Raheem Sterling transferiyle patlattı. Londra ekibi, Manchester City'nin 27 yaşındaki İngiliz yıldızını kadrosuna kattı. Sterling'in bonservisine 55 milyon euro ödencek. Rüdiger ve Christensen gibi yıldızlarını bedavaya kaptıran "Maviler", kaptan Cesar Azpilicueta ve sol bek Marcos Alonso'yla da yolları ayırmak üzere. Defansa ise City'den bir başka yıldız geliyor.