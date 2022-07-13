Türkiye Gazetesi

Barcelona, Brezilyalı forvet Raphinha'nın transferi için Leeds United ile prensip anlaşmasına vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki kanat oyuncusunun bonservisi konusunda Leeds United ile prensipte anlaşmaya varıldığı belirtildi.

BU YAZ 3. TRANSFERİ

Brezilyalı oyuncu, İspanya'ya gelerek sağlık kontrolünden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak. İngiltere basınına göre Barcelona, bu transfer için Leeds United'a 58 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Bonuslarla birlikte bu rakam 67'ye yükselebilir.

Brezilya Milli Takımı'nda 9 maçta 3 gole imza atan Raphinha, Leeds United'da ise geçen sezon 35 lig maçında 11 kez ağları sarsmıştı.

Katalan temsilcisi, bu transferi sonuçlandırmak adına uzun bir süredir uğraş veriyordu.

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LEWANDOWSKİ BEKLEMEDE

Bayern Münih'in süper golcüsü Robert Lewandowski ise dün Alman deviyle antrenmana çıktı. Polonyalı santrforun da kısa süre içinde Barcelona'ya imza atması bekleniyor.

DEMBELE KALIYOR

Raphinha, 2020 yazında Rennes'den 18 milyon euroya transfer edilmitşti. Sambacı, Xavi Hernandez'in bu yaz 3. transfer oldu.

Milan orta sahasının beyni Frank Kessie ve Chelsea stoperi Christensen bedavaya transfer edilmişti.

Fransız kanat forveti Ousmane Dembele ise takımda kalmaya ikna edildi. Dembele yeni kontratında daha düşük bir rakam alacak.

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