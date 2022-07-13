Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın altyapıdan yetişen 19 yaşındaki stoperi Serdar Saatçı, Avusturya kampında hayatının şokunu yaşadı. Teknik direktör Valerien Ismael ile tartışan genç futbolcu sinirlerine hakim olamayınca olan oldu! Maçtan çıkartılan ve ağlaya ağlaya soyunma odasının yolunu tutan Serdar yönetim tarafından da kadro dışı bırakıldı.

BEŞİKTAŞ'TAN BİR AÇIKLAMA DAHA

Hürriyet gazetesi konuyla ilgili Serdar Saatçı'nın ağzından yaptığı haberi gündeme getirdi. Bunu üzerine Beşiktaş bir açıklama daha yaparak iddiaları yalanladı.

Serdar Saatçı gençliğinin kurbanı! Valerien Ismael disiplinsizliği affetmedi, ağlaya ağlaya gitti... Beşiktaş'ın altyapıdan yetişen 19 yaşındaki stoperi Serdar Saatçı, Avusturya kampında hayatının şokunu yaşadı. Teknik direktör Valerien Ismael ile tartışan genç futbolcu sinirlerine hakim olamayınca olan oldu! Maçtan çıkartılan ve ağlaya ağlaya soyunma odasının yolunu tutan Serdar yönetim tarafından da kadro dışı bırakıldı.

"Futbol A Takımımızın Avusturya kampı kapsamında, 12.07.2022 tarihinde hazırlık maçı oynanırken ve oyundan alındıktan sonra göstermiş olduğu tavır ve davranışlar nedeniyle, Sportif Direktörümüz ve Teknik Heyetimizin almış olduğu karar ile kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı, hakkında bugün bazı basın yayın organlarında çıkan ve Serdar Saatçı’nın ifade ettiği iddia edilen “Maçtan önce 39 derece ateşim vardı. Buna rağmen oynatıldım. Hasta olduğum için iyi oynayamadım” ifadelerinin gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur."

ÖYLE BİR ŞEY MÜMKÜN DEĞİL

"Uzman sağlık ekibimizin görev yaptığı takımımızda sağlık problemi olan bir oyuncunun buna rağmen hazırlık maçında oynatılabileceğini düşünmek de mümkün değildir.

Camiamızın ve futbol kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla yeni sezonda da takımımızla ve kulübümüzle ilgili asılsız iddia içeren, kötü niyetli yalan haberler, kulübümüz tarafından anında reaksiyon gösterilerek yalanlanmaya devam edilecektir.

Camiamızın ve kamuoyunun bu tip asılsız haberlere itibar etmemesini, doğru ve sağlıklı iletişim için rica eder, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

Romain Saiss açılış maçını kaçırabilir! Beşiktaş'ın yeni stoperi kampta sakatlandı... Beşiktaş'ın yeni stoperi Romain Saiss'in diz sakatlığı sanılandan ciddi çıktı. 32 yaşındaki futbolcu sezonun açılış maçını kaçırabilir... Fas Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Ligi maçlarına çıkan Saiss, Liberya karşılaşmasında dizinden sakatlık yaşamıştı. 32 yaşındaki stoperin ciddi bir durumunun olmadığı belirtilmişti.

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Gomez'le kıyaslanmak istemiyor: Benim adım Weghorst Kendi ismim ve özelliklerimle anılmak istiyorum. Hayatımda böyle bir ilgiyle karşılaşmadım. Beşiktaş ve Türkiye benim için en iyi seçenekti. Burada Lewandowski yok. Gol kralı olmak istiyorum.