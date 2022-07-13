Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'yle olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Mesut Özil'in Medipol Başakşehir'le görüştüğü iddia edilmişti. Turuncu-Lacivertliler, Başkan Göksel Gümüşdağ'ın 22 Aralık 2018'de Mesut Özil ile ilgili söylediği, "Bir gün yollarımız Başakşehir'de kesişecek." sözlerini paylaşarak transferi resmen açıkladı.

Mesut Özil İsmail Kartal kavgasının perde arkası... Attila Gökçe soyunma odasında yaşananları yazdı Milliyet yazarı Attila Gökçe, "Mutsuz öykü: Mesut ve Ozan" başlıklı yazısında, İsmail Kartal ile yıldız futbolcu arasında soyunma odasında yaşanan ve iki oyuncunun kadro dışı kalmasıyla sonuçlanan olay diyaloğu aktardı.

İMZA TÖRENİ YARIN

Her defasında kariyerine ve özel hayatına İstanbul'da devam etmek istediğini söyleyen Mesut Özil, Başakşehir ile anlaştı. 33 yaşındaki futbolcunun turuncu-lacivertlileri seçmesindeki önemli etkenlerden biri de Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu.

Genç çalıştırıcı, geçen sezon devre arasında Fenerbahçe "yüz yılın" tranferini yaparaken futbolcuyu havaalanında karşılayan birkaç kişiden biriydi. Resmi imzaların yarın atılması bekleniyor.

KIR ZİNCİLERİNİ VİDEOSUYLA AÇIKLANDI

Medipol Başakşehir kulübü yeni yıldızını Tarkan'ın Kır Zincirlerini şarkısı eşliğinde açıkladı. Tecrübeli futbolcunun yıllık 2 milyon euro alacağı, şampiyonluk halinde ise bu rakamın 4 olacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE'DEN VEDA MESAJI

"Kulübümüz ile Mesut Özil arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunuyor; Mesut Özil’e kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz."

Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Arda Güler oluyor... Mesut Özil'in forması 17'lik yıldıza! En büyük idolü Alex de Souza olan Arda Güler, Fenerbahçe efsanesinin giydiği 10 numaralı formayı sırtına geçirmeye hazırlanıyor. Mesut Özil'in giydiği 10 numara Arda'ya verilecek.

Mesut Özil Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı... Resmi imzalar atılacak Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil, Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı. Turuncu-lacivertliler, bu hafta içinde 33 yaşındaki futbolcuya imza attırmayı planlıyor.

Medipol Başakşehir'den stopere 2 milyon euroluk yatırım; Ahmed Touba Medipol Başakşehir, RKC Waalwijk takımında forma giyen Cezayirli futbolcu Ahmed Touba ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.