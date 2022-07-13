Galatasaray, Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün istifa ettiği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Sar-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol Direktörümüz Sayın Cenk Ergün ile ilgili çıkan haberler asılsızdır. Cenk Ergün, Avusturya'da takımımızın kampındadır ve görevine devam etmektedir. Bugün oynanacak maç öncesi de Avusturya'da bulunan basın mensuplarına açıklama yapacaktır.” denildi.
Galatasaray, 'Cenk Ergün istifa etti' iddialarını yalanladı
13.07.2022 - 18:06 | Son Güncelleme: 13.07.2022 - 18:22
Türkiye Gazetesi
Galatasaray, Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün istifa ettiği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Etiketler : galatasaray,
884001 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/884001.aspx
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