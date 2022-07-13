Willian Arao, Brezilya'dan kalkan uçakla Münih aktarmalı İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Arao'yu havalimanında sarı-lacivertli takımın idari menajeri Emir Hulusi Yolaç karşıladı.
Sarı-lacivertli takımın, sağlık kontrolünün ardından Brezilyalı futbolcu ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
Fenerbahçe Kulübü, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Brezilya'nın Flamengo Kulübü ile transferin gerçekleşmesi için prensip anlaşmasına varıldığını açıklamıştı.
Fenerbahçe transferde bombayı patlattı, son isim Willian Arao oldu Fenerbahçe transferleri peş peşe yaptı! Sarı-lacivertli kulüp, Norveçli Joshua King’i duyurduktan 4 saat sonra Brezilya’dan Willian Arao’yu renklerine bağladığını açıkladı.
Roberto Firmino Fenerbahçe, Nwakaeme Galatasaray... Kafa karıştıran transfer iddiaları! Trabzonspor başarılı 4 sezon geçiren ve bu yaz yolları ayıran Anthony Nwakaeme hala kendisine kulüp bulamadı. 33 yaşındaki Nijeryalı forvetin ismi Galatasaray'la anılıyor. Galatasaraylı yetkililerin teknik direktör Okan Buruk'la görüştükten sonra Nwakaeme, konusunda harekete geçeceği iddia edildi.
Fenerbahçe'den çifte bomba Lincoln, Bruma, Emre Mor ve Thiago Çukur'dan sonra Watford'un golcüsü Joshua King ile Flamengo'dan Willian Arao da sarı lacivertli formayı giyecek. İki oyuncu da bugün imzalıyor.