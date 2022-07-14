Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Kulübü, 19 yaşındaki milli futbolcu Tiago Çukur ile 4 yıllık sözleşmenin imzalandığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Tiago Çukur'un imza töreninin, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin katılımıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Tiago Çukur'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçe'miz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadesi de kullanıldı.

JOSHUA KİNG RESMEN FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe, dün akşam saatlerinde İstanbul’a gelen Joshua King ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, prensip anlaşmasına varıp, dün İstanbul’a getirdiği Norveçli forvet Joshua King’i 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Tiago Çukur, İstanbul'da İngiltere’nin Watford takımında forma giyen Tiago Çukur, Fenerbahçe ile transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul’a geldi.

Tiago Çukur kimdir? Fenerbahçe ile Watford milli futbolcunun transferinde anlaşmaya vardı... A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde geçtiğimiz ay oynadığı 4 maç öncesi kadro açıklandığında Thiago Çukur ismini duyanların aklına aynı soru gelmişi; kim bu Thiago Çukur? Futbol kamuoyunun kısa süredir tanıdığı 19 yaşındaki santrfor Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Fenerbahçe ile Watford milli futbolcunun transferinde anlaşmaya vardı.