Türkiye Gazetesi

Yalımcan SARPYEL

Futbolculuğu döneminde orta sahanın ısıran ismi olan ve teknik adamlığında da bu bölgeye ayrı bir önem veren Okan Buruk, transfer listesini yönetimine verdi. Orta sahaya üç yeni isim talebi vardı. Şu ana kadar Sergio Oliveira takviyesi yapıldı. Futbol direktörü Cenk Ergün ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur iki takviye daha için yoğun bir mesai içinde. Listede öne çıkan isimler Idrissa Gueye ile William Carvalho’ydu ancak iki oyuncunun yüksek maliyetleri Aslan’ı farklı arayışlara yönlendirdi.

KİRALAMA FORMÜLÜ

Cimbom, AZ Alkmaar’dan Fredrik Midtsjö ve Roma’dan Amadou Diawara’yı gündemine aldı. Fredrik için Hollanda ekibine 3 milyon avroluk bir teklif hazırlığı var. Diawara konusunda ise Jose Mourinho, Ganalı oyuncuyu kadroda düşünmüyor. Roma yönetimi ise 2019’da 21 milyon avroya transfer ettiği isimden çok zarar etme niyetinde değil. Sarı kırmızılılar 24 yaşındaki ön libero için Çizme ekibine fiyat sorup ona göre karar verecek. Sarı kırmızılıların Diawara için düşündüğü bonservis bedeli ise 4,5-5 milyon avro civarında.

EVANDER PAZARLIĞI

Galatasaray yeni sezonda hücum gücünü artırmak için on numara arayışlarını sürdürüyor. Bu konuda da Midtjylland forması giyen Evander da Silva Ferreira öne çıkıyor. 24 yaşındaki oyuncu için yapılan ilk görüşmede Norveç ekibinin kapıyı 10 milyon avrodan açtı. Yönetim ise Brezilyalı yıldız adayı için bu rakamı beş milyon avro bandına çekmek için masada. Oyuncu da İstanbul’a gelmeye sıcak.

GENÇLER DİKKAT ÇEKİYOR

Galatasaray’ın gençleri forma yarışına girmek ve Okan Buruk’a kendilerini göstermek için âdeta canlarını dişlerine takıyor. Başta Eren Aydın ve Hamza Akman olmak üzere genç Aslanlar kampta hırslarıyla dikkat çekiyor. Gençlere ayrı bir önem veren Okan Buruk’un kamp dönüşü yönetime bu isimlerle ilgili rapor sunması ve bazılarının A Takım’da kalması bekleniyor.

ASLAN TAT VERMİYOR

Sezon öncesi çalışmalarına devam eden Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Macar ekibi Fehervar'a 1-0 mağlup oldu. Yeni transferlerden Abdülkerim Bardakçı hazır bir görüntü verdi. Teknik direktör Okan Buruk maçta Ömer Bayram, Morutan ve Aytaç Kara'ya şans vermedi. İlk maçında Sturm Graz'a da 1-0 kaybeden sarı kırmızılılar, böylece iki hazırlık sınavında gol atmadan mağlup oldu. Okan Buruk maç sonu açıklamasında, "Marcao'nun olduğu bölgeye, orta sahaya, ön tarafa, birçok bölgeye transfer yapmamız gerekiyor" dedi.

Galatasaray, 'Cenk Ergün istifa etti' iddialarını yalanladı Galatasaray, Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün istifa ettiği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.