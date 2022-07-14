Türkiye Gazetesi

Murad TAMER

Plzen'le oynanan hazırlık maçında oyundan alınmasına sinirlenerek soyunma odası kapısını tekmeleyen Serdar Saatçı için kulüpten ılımlı bir açıklama geldi. Sportif direktör Ceyhun Kazancı "Serdar bizim evladımız. Bir hata yaptı. Yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bıraktık. İstanbul'a dönünce yapıcı bir şekilde çözüm bulmaya çalışırız" dedi. Öte yandan genç stoperin 39 derece ateşle maça çıktığı iddiası kulüp tarafından yalanlandı.

ROSIER'E TEKLİF YOK

Ceyhun Kazancı’nın gündemle ilgili verdiği önemli bilgiler ise şöyle: "Tayfur Bingöl ve Fassnacht listemizde olan oyuncular. Şartlar değişebiliyor. İki yabancı hakkımız daha var, lazım olursa kullanacağız. Rıdvan Yılmaz takımda kalacak gibi. Weghorst'un 10 milyon avro satın alma opsiyonu bulunuyor. Kulübü Burnley, Premier Lig'e çıkamazsa, işimiz çok daha kolay olabilir. Rosier için menajerler fiyat sordu. Resmî teklif gelmedi."

YERLİLERİN İŞİ DAHA BİTMEDİ

Ceyhun Kazancı, İstanbulspor'dan Emrecan Uzunhan ve Çaykur Rizespor forması giyen Emirhan Topçu'nun transferlerinde sürecin devam ettiğini belirterek "İki oyuncuyu da almak istiyoruz. İkisi de olmayabilir. Böyle yatırımlar yapmak istiyoruz. Görüşmelerde belli bir yol aldık" dedi.

AMERİKAN İDMANI

Beşiktaş 0-0 biten Plzen maçı sonrası hazırlıklarına dünkü idmanla devam etti. Valerien Ismael idmanın bir bölümünde oyunculara Amerikan futbolu oynatınca keyifli anlar yaşandı. Weghorst ve Ghezzal'ın Amerikan futbolunda oldukça yetenekli olması dikkat çekti.

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