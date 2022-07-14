Türkiye Gazetesi

İspanya’da yayımlanan spor gazetesi Mundo Deportivo, Aguirre’nin Instagram’da Chelsea’yi takip etmeye başlamasının Ronaldo’nun bu takıma trransfer olacağının bir göstergesi olduğunu bildirdi.

Bayern Munich, Napoli ve Blues takımları Portekizli yıldızla ilgilenirken Suudi Arabistan’da bir kulüp de Ronaldo için astronomik bir teklifte bulunmuştu.

CNN Portekiz, teklifin Ronaldo’ya iki seneliğine 250 milyon sterlin ödenmesini ihtiva ettiğini bildirdi.

Bu, Portekizli yıldızın haftada 2,4 milyon sterlin kazanacağı anlamına geliyor.

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