2022 FIVB Milletler Ligi çeyrek final maçında Tayland'ı 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finale yükseldi.
Filenin Sultanları yarı finale yükseldi!
14.07.2022 - 20:37 | Son Güncelleme: 14.07.2022 - 20:47
Türkiye Gazetesi
Filenin Sultanları, çeyrek final maçında Tayland'ı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Etiketler : volaybol,filenin sultanları,
884328 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/884328.aspx
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