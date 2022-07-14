Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Kim Min Jae'yi 2021-22 sezonunun başında Çin ekibi Beijing Guoan'dan 3 milyon Euro bonservis ödeyerek kadrosuna katmıştı. Napoli'nin de göz koyduğu, Kim Min-jae için sarı lacivertli ekip Rennes kulübüyle anlaşmaya vardığını duyurdu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ SEVİYESİNDE"

Napoli Teknik Direktörü Luciano Spaletti 25 yaşındaki futbolcu için, "Napoli ve Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir futbolcu" demişti.

Mesut Özil, Başakşehir'e imzayı attı: Fenerbahçe sorusuna cevap verdi Yıldız futbolcu Mesut Özil, Medipol Başakşehir ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Özil, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Benim hedefim sadece futbol oynamak ve huzurlu olmak. İyiki gelmişim. Sahada top oynayarak takıma yardımcı olmak ve hedeflerimize ulaşmak istiyorum" dedi.

Fenerbahçe'ye iki transfer birden! Fenerbahçe resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Tiago Çukur ile 4 yıllık; Joshua King ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Willian Arao, Fenerbahçe için İstanbul'da Fenerbahçe Kulübünün prensip anlaşmasına vardığı futbolcu Willian Arao, İstanbul'a geldi.