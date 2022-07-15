Türkiye Gazetesi

Büyükler arasında transferin en hareketli takımı Fenerbahçe. Sebebi de sezonu erken açması ve Şampiyonlar Ligi ön elemesinde sınavının olması. 20 Temmuz’da Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Kanarya’da yönetim, Jorge Jesus’un isteği doğrultusunda yeni bir kadro mühendisliğine daha girdi. Şu ana kadar kadroya altı yeni takviye yapılırken bunlardan beşi hücum odaklıydı.

KANATLANACAK!

Forvet bölgesine yabancı kontenjanını da düşünerek Türk statüsündeki Tiago Çukur takviyesi yapan yönetim, ön libero için de Flamengo’dan Willian Arao’yu getirdi. Kanatlara ise eski Aslanlar Emre Mor ve Bruma alınmıştı. 10 numara Lincoln’e forvet ve forvet arkası özellikli Joshua King de eklenirken en az üç yeni (stoper, sol bek ve bir forvet daha) ismin daha alınması bekleniyor.

ARAO: CANIMI VERMEYE GELDİM

Sarı lacivertlilerde imza şovu dün Brezilyalı futbolcu Willian Arao ile devam etti. Flamengo’dan transfer edilen orta saha ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu. Brezilyalı oyuncu “Her maçta savaşacağım. F.Bahçe için hayatımı ortaya koyacağım. Sahada canımı vermeye geldim” dedi.

Fenerbahçe'de Kim Min-jae transferi tamam Fenerbahçe, Kim Min-jae'nin transferi için Rennes kulübüyle anlaşmaya vardı.

Mesut Özil, Başakşehir'e imzayı attı: Fenerbahçe sorusuna cevap verdi Yıldız futbolcu Mesut Özil, Medipol Başakşehir ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Özil, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Benim hedefim sadece futbol oynamak ve huzurlu olmak. İyiki gelmişim. Sahada top oynayarak takıma yardımcı olmak ve hedeflerimize ulaşmak istiyorum" dedi.