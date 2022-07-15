Türkiye Gazetesi

Valerien Ismael'in kamp dönemi sonrası vereceği raporu beklediklerini belirten Kocadağ “Transfer ihtiyacı doğacak bölgeler olabilir. ‘Şampiyon olacak kadroyu nasıl oluşturabiliriz’ arayışı içerisindeyiz” dedi.

DELİBAŞ ŞAŞIRTTI

Valerien Ismael’in genç oyunculardan memnun olduğunu söyleyen Emre Kocadağ “Hoca’mız özellikle Emirhan Delibaş'ın kendisini şaşırttığını söyledi. Bizim yönetimimizde Ersin, Rıdvan, Emirhan İlkhan gibi birçok oyuncu A Takım’da şans buldu. Beşiktaş altyapısı her zaman iyi eğitim veren bir yer” sözlerini kullandı.

Beşiktaş'tan Serdar Saatçı açıklaması... "39 derece ateş maça çıktım" iddiaları yalan Serdar Saatçı 39 derece ateşle maça çıkarılıp zorla mı oynatıldı? Avusturya kampından kovulan 19 yaşındaki stoperin ağzından yapılan açıklamalar Beşiktaş yönetimi tarafından yalanlandı.